Exclusión de 'El Arquitecto' de Lista Clinton y el futuro del Daviarena

EE.UU. excluye al narcotraficante de sanciones y sus efectos legales sobre la propiedad del Daviarena. Conoce los detalles de la investigación y el impacto en la venta del predio.

Estados Unidos ha retirado recientemente a 37 ciudadanos colombianos y 31 empresas de la llamada " Lista Clinton", un hecho que reactiva el debate jurídico y político sobre la propiedad del predio donde se levanta el Daviarena en Sabaneta. Entre los exonerados destaca el narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez, conocido como "El Arquitecto", quien fue registrado como propietario de la tierra donde se construyó el nuevo centro de espectáculos. Este movimiento diplomático y financiero genera incertidumbre inmediata sobre la reclamación legal que enfrenta el terreno, un activo de valor incalculable para la región.

Origen jurídico de la propiedad del Daviarena

El lote de 29.000 metros cuadrados, actualmente ocupado por el Daviarena, tuvo un origen vinculado a Frazul, una firma asociada con Pedro Antonio Bermúdez y que figuró en la Lista OFAC de Estados Unidos. La Fiscalía General de la Nación embargó este inmueble en 2012 tras investigar vínculos con el narcotráfico. Diego Arango, un empresario local, afirmó haber adquirido el terreno de buena fe en 2009 de manos del propio Bermúdez y emprendió una prolongada lucha judicial para recuperar su inversión. No obstante, el proceso legal derivó en que el lote pasara a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes decomisados al Estado colombiano.

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Transferencia de gestión a la empresa CLK

A finales de 2023, la SAE formalizó la concesión del terreno por un periodo de 30 años al grupo empresarial CLK, el mismo consorcio responsable del Movistar Arena en Bogotá. Las condiciones iniciales exigían un arrendamiento mensual de $80 millones de pesos y una inversión en infraestructura por $85.000 millones. Este esquema se presentaba como beneficioso para las arcas públicas, pues al término de tres décadas el Estado recuperaría las instalaciones construidas. Sin embargo, la dinámica del negocio cambió drásticamente en diciembre de 2024 cuando se llevó a cabo una subasta para la enajenación del predio.

Controversia en la subasta y adquisición de CLK

La subasta realizada en diciembre de 2024 generó críticas severas debido a la escasa participación, con solo dos entidades que carecían de aparente solvencia financiera o alternativas competitivas. Como resultado, CLK adquirió el predio por la cantidad de $51.000 millones de pesos, una cifra que resulta inferior al avalúo catastral vigente. Este monto equivale a menos de lo que la empresa habría desembolsado acumulando los pagos de arrendamiento durante el periodo concedido, además de la ventaja estratégica de no tener que devolver la infraestructura ya levantada. Diego Arango sostiene que, tras la negociación de Bermúdez con Estados Unidos y su exclusión de la Lista OFAC, los bienes vinculados al narcotraficante ya fueron desembargados. Arango busca que se aplique el mismo mecanismo para recuperar su propiedad o, en su defecto, que el Estado asuma la responsabilidad de indemnizarle si la reclamación judicial prospera.

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Denuncia formal de irregularidades en la transacción

La transparencia de la operación está siendo cuestionada formalmente. El miércoles 13 de noviembre, la veeduría ciudadana Red Ver, bajo la dirección de Pablo Bustos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El organismo exige investigar posibles irregularidades en la enajenación del lote y determinar los roles exactos de figuras clave como Laura Sarabia, su hermano Andrés Sarabia, y los presidentes de la SAE, Andrés Ávila (periodo 2020-2022) y Daniel Rojas (septiembre 2022-julio 2024). La denuncia también involucra al exalcalde de Sabaneta, ahora senador Santiago Montoya, al mandatario actual Alder Cruz, y al secretario de Planeación municipal, Javier Humberto Vega. El documento fue copiado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Alegaciones de injerencia política y administrativa

Las acusaciones señalan presuntas injerencias indebidas en las decisiones de la SAE. Amelia Pérez, quien presidió la entidad entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, denunció públicamente la presencia de Laura Sarabia en la sesión de junta del 16 de diciembre de 2024, momento en que ella era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Esta fecha coincide exactamente con la definición de los términos de la subasta para el Daviarena. La denuncia solicita verificar si Sarabia asistió a otras reuniones y si intervino en la adjudicación. Asimismo, se menciona la cercanía entre Andrés Sarabia y el exdirector de la SAE, Andrés Ávila, y se cita a un directivo del proyecto que afirmó que el senador Montoya "facilitó muchísimo todo" el camino para los empresarios, lo que sugiere un entramado político-burocrático detrás de la transferencia del activo.