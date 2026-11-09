Exdirector de la Dian propone condonación de capital para aliviar el déficit fiscal

Lisandro Junco Riveira argumenta que la condonación del capital adeudado a la Dian generaría ingresos inmediatos, evitando la necesidad de una reforma tributaria punitiva que encarezca el trabajo.

Lisandro Junco Riveira, expresidente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Colombia, ha presentado una alternativa estructurada al actual proyecto de reforma tributaria que enfrenta el país. El exfuncionario sostiene que facilitar el pago a los contribuyentes morosos, quienes adeudan aproximadamente $61 billones de pesos en capital e intereses, constituiría una fuente de ingresos suficiente para el Estado. Esta postura busca evitar medidas legislativas adicionales que, según su análisis, podrían generar una carga impositiva aún mayor para la población y las empresas nacionales.

Análisis del Déficit Fiscal y Deuda Soberana

El déficit fiscal actual se mantiene en niveles históricos sin precedentes, mientras que los intereses de la deuda soberana representan una porción desproporcionada de los ingresos públicos. De acuerdo con datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, por cada tres pesos de ingreso estatal, un peso entero se destina exclusivamente al pago de intereses en lugar de a la amortización del capital. Esta dinámica financiera, equivalente a que un hogar dedique entre el 30% y el 33% de sus ingresos totales únicamente a servicios de deuda, limita severamente la capacidad de gasto productivo del gobierno.

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Propuesta de Condónación de Capital Adebudado

La estrategia propuesta se basa en un decreto de condonación de capital similar al implementado durante la gestión del presidente Iván Duque y la pandemia. La cartera actual de la Dian supera los $61 billones de pesos con corte a junio del 2026, presentando un crecimiento sostenido en la deuda principal sin considerar intereses. Una reducción del 15% en el capital adeudado generaría $12,2 billones de pesos inmediatos para el Tesoro Nacional, ofreciendo una oportunidad vital para revitalizar empresas y personas naturales en procesos de cesación de pagos.

Crítica a la Ley de Rescate Económico Actual

La ley de rescate fiscal propuesta por el gobierno es considerada por Junco como técnicamente inconveniente debido a su impacto en los costos laborales. Aunque se argumenta que el 70% de la reforma se financia mediante austeridad, la estructura del proyecto incrementa los costos parafiscales y de salud en las nóminas. Este aumento en la carga laboral podría forzar a los empresarios a reducir personal, generando desempleo estructural en lugar de alivio económico, y limitando la capacidad de crecimiento organizacional de las empresas colombianas.

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Viabilidad Operativa y Retos de Implementación

Existe una oposición significativa sobre la capacidad administrativa de la Dian para ejecutar devoluciones de IVA a millones de personas. Si la entidad tiene dificultades para gestionar la devolución del IVA al 5% para vehículos híbridos y eléctricos, que involucran miles de facturaciones electrónicas, sería extremadamente complejo devolver el 19% del IVA a toda la población. La infraestructura de facturación electrónica y la capacidad logística actual parecen insuficientes para manejar un mecanismo de restitución fiscal de tal magnitud sin errores masivos.

Alternativas de Activos y Gestión de Riesgos

Además de la condonación de cartera, se sugiere integrar la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UGRD) en la estrategia fiscal. Con activos administrados por valor de $8,5 billones de pesos bajo esta unidad, el gobierno podría generar ingresos adicionales sin tocar los bolsillos de los contribuyentes. La implementación de una estrategia acelerada para estos activos administrados por la Agencia Estatal de Activos (SAE) podría complementar los ingresos fiscales, ofreciendo una vía menos punitiva que la reforma tributaria vigente.