Exdirector de Policía niega aspirar a jefatura de la DNI

El general Jorge Luis Vargas Valencia aclara que no buscó el cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia ni presentó su hoja de vida durante el proceso de selección.

El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia, antiguo director de la Policía Nacional, desmintió públicamente las especulaciones sobre su interés en liderar la Dirección Nacional de Inteligencia. Durante un reciente proceso de selección, este exoficial afirmó categóricamente que no fue convocado por el Gobierno Nacional para asumir dicha jefatura.

Aclaración formal sobre su participación

Vargas envió un mensaje directo al diario EL COLOMBIANO para rectificar información publicada previamente. En su comunicado, especificó que nunca ha enviado su hoja de vida ni ha solicitado a ninguna persona que la remita o presente para ser considerado como candidato oficial.

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Esta declaración responde directamente a un reportaje publicado el pasado 22 de septiembre titulado Así fue la cadena de intrigas que rodeó a los candidatos a ser jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia. El artículo sugirió su posible inclusión en la lista de aspirantes al cargo clave de inteligencia.

Fuentes y contexto del proceso selectivo

Fuentes internas de la entidad y personas cercanas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella explicaron que el nombre de Vargas estuvo considerado dentro del grupo de posibles candidatos. Sin embargo, según aclaró él mismo, esta mención no surgió por iniciativa propia ni por gestión directa suya ante las autoridades competentes.

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Dicha situación generó incomodidad entre sus contradictores políticos, quienes destacaron presuntas irregularidades en contratos anteriores. Específicamente, se mencionaban investigaciones potenciales relacionadas con la compra de cámaras corporales BodyCam para uniformados durante su gestión policial.

Defensa frente a acusaciones legales

Frente a estas alegaciones, Vargas fue tajante en afirmar que a la fecha no ha sido investigado por la Procuraduría General de la Nación ni por la Fiscalía General de la Nación. Reforzó su posición asegurando que no existen hechos concretos que sustenten las menciones realizadas en la publicación periodística objeto de esta aclaración pública.

El excomandante recordó también otros nombres considerados durante el periodo entre junio y agosto. Entre ellos figuraron el general (r) Jaime Carvajal Villamizar, excomandante de la Segunda División del Ejército; el abogado Camilo Rojas, exfuncionario del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad; y el mayor general (r) Luis Enrique Méndez Reina.

Designación final y vigencia actual

Al finalizar el proceso, el presidente De la Espriella seleccionó el pasado mes de septiembre al general en retiro del Ejército Jorge Andrés Zuluaga López. Este oficial es conocido como héroe de la famosa Operación Jaque y continúa ejerciendo sus funciones en la actualidad al frente de la inteligencia nacional.