Automovilistas en Floridablanca obtienen exención de pico y placa y porte de placa por 24 meses si matriculan hasta diciembre de 2026.

La Dirección de Tránsito y Transporte Local de Floridablanca ha oficializado una medida excepcional que permite a los propietarios de vehículos particulares evadir la restricción del pico y placa durante un periodo de 24 meses. Esta iniciativa beneficia directamente a quienes matriculen automotores o radiquen su cuenta tributaria ante el organismo local en el lapso que va desde el momento de la publicación hasta el próximo 31 de diciembre. La administración municipal busca incentivar que los ciudadanos cuyo domicilio o residencia se encuentre en la ciudad, así como aquellos que transitan diariamente por sus calles, formalicen la tenencia de sus unidades de transporte en la jurisdicción local.

El beneficio principal consiste en la total exención del pico y placa, un esquema restrictivo que limita la circulación vehicular según los últimos dígitos de la placa. Esta franquicia operativa se aplica de lunes a viernes durante todo el día hábil dentro del municipio de Floridablanca. Para conductores que se desplazan hacia el área metropolitana de Bucaramanga, la exención también cubre el horario laboral establecido entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., ofreciendo una flexibilidad significativa para las trayectorias diarias de los trabajadores y usuarios del transporte privado en la región.

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Además de la libertad de circulación, los propietarios que cumplan con los requisitos establecidos recibirán una segunda ventaja económica crucial. La exención también abarca el cobro por el porte de placa, un impuesto local que se debe pagar anualmente. Este alivio financiero se mantiene vigente durante exactamente dos años contados a partir de la fecha en que se haga oficial y legal el registro del automotor ante las autoridades competentes. Esta doble exención está diseñada para reducir la carga tributaria inicial y operativa de los nuevos contribuyentes en el sistema de tránsito municipal.

Es fundamental destacar que esta política de incentivos no se extiende a todos los tipos de unidades de transporte. La normativa aprobada por la administración municipal excluye explícitamente a los propietarios de motocicletas, quienes no pueden acceder a ninguna de las dos exenciones mencionadas. Solo los dueños de automóviles, camperos y camionetas califican para recibir el beneficio de la exención del pico y placa y la eliminación del cobro por porte de placa. Esta distinción se basa en la estrategia actual de movilidad urbana enfocada en los vehículos particulares de mayor tamaño.

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Para materializar estos beneficios, los interesados deben presentar documentación específica y completar los pasos administrativos requeridos. La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca ha especificado que el único requisito necesario es presentar el Formulario Único Nacional con las improntas digitales del solicitante y el manifiesto de aduanas correspondiente, además de pagar el costo oficial del trámite. Una vez completada esta solicitud, el registro se convierte en la base para activar ambas franquicias automáticamente sin necesidad de gestiones adicionales por parte del ciudadano.

La estadística oficial revela que el parque automotor de Floridablanca asciende actualmente a 193.310 vehículos, lo cual representa aproximadamente el 19,4 por ciento del total del parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga. Dentro de este conjunto, las autoridades locales reportan que están matriculados cerca de 49.035 automotores particulares que incluyen automóviles, camperos y camionetas. En contraste, el registro de motocicletas ronda la cifra de 120.956 unidades, un segmento que queda completamente fuera del alcance de esta nueva medida de exención fiscal y de circulación.

Las autoridades locales advierten firmemente sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas de tránsito para quienes no se acojan a esta medida o ignoren las restricciones vigentes. La inobservancia de la regla del pico y placa se clasifica como una infracción de tipo C14, una categoría severa que genera la inmovilización inmediata del automotor por parte de la policía de tránsito. Esta sanción no solo detiene la operación del vehículo, sino que también obliga al infractor a afrontar las penalidades económicas correspondientes.

El impacto económico de estas sanciones es considerable para los propietarios que circulan en horarios no permitidos. El valor actual de la multa aplicada por esta infracción asciende a cerca de $875.000, una cifra que no incluye los gastos adicionales que el conductor debe asumir obligatoriamente. El propietario del vehículo inmovilizado debe cubrir los costos de la grúa y las tarifas de estacionamiento en los patios de retención, lo que eleva significativamente el costo total de la violación normativa durante los operativos.

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En corredores de alto tráfico y puntos neurálgicos del municipio, las autoridades mantienen controles estrictos y constantes. Las estadísticas reveladas por Tránsito y Transporte de Floridablanca indican que, durante una sola jornada de operativos en vías estratégicas como el Anillo Vial, las autoridades pueden impartir más de 20 comparendos. Este operativo típico resulta en la inmovilización de hasta una decena de vehículos, demostrando la vigilancia activa y la aplicación estricta de las normas de circulación en la zona urbana.

El mensaje oficial de las autoridades locales enfatiza que el cumplimiento de las normas es una responsabilidad compartida y diaria. Antes de salir a circular, los conductores deben revisar el estado de sus documentos y verificar si su vehículo está afectado por las restricciones. Cumplir las normas evita sanciones costosas y asegura la fluidez del transporte. La administración municipal reitera que estas medidas de control son necesarias para mantener el orden y la seguridad en las vías públicas de la ciudad.