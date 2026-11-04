Exequias del exsenador Antonio Navarro Wolff en Bogotá

Se celebraron las exequias de Antonio Navarro Wolff en Bogotá con la presencia de figuras políticas y el padre Francisco de Rouz, quien presidió la ceremonia religiosa de despedida.

Se llevaron a cabo las ceremonias de despedida y exequias del exsenador y exconstituyente colombiano Antonio Navarro Wolff en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá. La ceremonia religiosa congregó a dirigentes y destacadas figuras de la política nacional para acompañar el último adiós al importante líder histórico del país.

Ceremonia religiosa en el cementerio

El padre Francisco de Roux fue el encargado de presidir las exequias del exsenador durante el servicio religioso. El encuentro se desarrolló en la parroquia del cementerio Jardines del Recuerdo, escenario seleccionado específicamente para llevar a cabo los actos fúnebres. Varios representantes de diferentes sectores políticos llegaron hasta este punto de la capital colombiana para participar en los actos y hacerles presencia a Navarro Wolff.

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Trayectoria política y fundación M-19

Antonio Navarro Wolff nació en 1948 en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño. Aunque su trayectoria profesional comenzó como ingeniero sanitario y docente universitario, su vida cambió radicalmente en 1974 al ingresar al Movimiento 19 de Abril (M-19). Su acercamiento a este movimiento armado estuvo ligado a su participación en el movimiento estudiantil de los años setenta y su profundo interés por la situación política del país.

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Acuerdo de paz y Constitución de 1991

Dentro del M-19, Navarro Wolff ascendió hasta convertirse en segundo comandante bajo el liderazgo de Carlos Pizarro. En mayo de 1985 sufrió un atentado en una cafetería de Cali que le costó la pérdida de media pierna y dañó un nervio de su lengua, afectando su habla. En 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, liderado por él y Pizarro, lo que permitió la transformación del grupo en una organización política.

Legado constitucional y cargos públicos

Posteriormente, la organización tuvo una participación destacada en la Asamblea Nacional Constituyente, donde Navarro Wolff fue uno de los tres presidentes junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. La nueva Constitución Política fue proclamada el 4 de julio de 1991, consolidando su paso a cargos públicos y su nombramiento como ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria.