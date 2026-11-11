Exfuncionaria de San Roque es condenada a 12 años por desviar $5.275 millones

Eliana Yesenia Castro Sánchez fue condenada a 144 meses de prisión por apropiarse de recursos públicos de San Roque, Antioquia, entre 2021 y 2024.

Una exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda de San Roque, municipio del Nordeste antioqueño, fue condenada por la justicia tras determinarse que se apropió de más de $5.275 millones del erario en cuatro años. La decisión fue tomada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó, luego de que Eliana Yesenia Castro Sánchez aceptara su responsabilidad en hechos ocurridos entre 2021 y 2024.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía 052 Seccional de Administración Pública de Antioquia, que documentó el uso de tres mecanismos para desviar recursos municipales. El ente acusador sostuvo que los montos desviados beneficiaron a la procesada y a terceros, y que el caso tuvo un impacto directo en las finanzas de la Alcaldía de San Roque.

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Tres mecanismos usados para desviar los recursos municipales

Según la Fiscalía, Castro Sánchez utilizó tres modalidades para apropiarse del dinero de la administración municipal. La primera consistía en transferir directamente recursos desde las cuentas bancarias de la Alcaldía hacia cuentas personales de la exfuncionaria.

La segunda modalidad consistía en crear pagos falsos, sin soportes, a nombre de proveedores, con el fin de justificar salidas de dinero que terminaban en sus propias cuentas. La tercera consistía en modificar transacciones existentes para cobrar cantidades superiores a las que realmente correspondían y quedarse con los excedentes.

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Con estas maniobras, la Fiscalía calculó que se desviaron aproximadamente $5.275 millones. El ente acusador destacó la gravedad de los hechos por la cantidad de dinero comprometida y por el efecto que tuvo en un municipio de sexta categoría como San Roque.

Argumentos de la defensa y la decisión del juez

La defensa de Castro Sánchez sostuvo que su representada inicialmente negó los cargos y que, posteriormente, aceptó su responsabilidad durante una audiencia realizada el 21 de abril de 2026. Con ese argumento, pidió aplicar la mayor reducción posible de la condena por reconocer los hechos y colaborar con la justicia.

La defensa también solicitó que la condena se cumpliera en la vivienda de la exfuncionaria, al señalar que ella es madre cabeza de familia y el principal sustento económico de su hogar. Según el escrito de defensa, el hogar está conformado por su madre de 64 años y su hijo, a quien se atribuyeron afectaciones emocionales y de salud.

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó concluyó que la aceptación de los cargos fue libre, consciente y voluntaria. Por ese motivo, declaró responsable a la exfuncionaria por los delitos de apropiación de recursos públicos y falsificación de documentos oficiales.

Al fijar la pena, el juez tuvo en cuenta que Castro Sánchez no registraba antecedentes penales y que había aceptado los cargos. Por este último motivo le concedió una reducción de cuatro años a la sentencia que iba a imponer.

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Prisión, multa e inhabilidad fijadas por el juez

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Yolombó fijó la condena contra Eliana Yesenia Castro Sánchez en 144 meses de prisión, equivalentes a 12 años. El juez también negó la solicitud de prisión domiciliaria.

La negativa se sustentó en que la defensa no presentó pruebas suficientes para demostrar que la procesada fuera la única responsable del sostenimiento y cuidado de su familia. Además, el juez señaló que el hijo mencionado tiene 20 años, no padece una invalidez permanente que exija cuidado exclusivo y no se acreditó un diagnóstico médico que impidiera a la madre de la sentenciada cuidarlo.

La sentencia también impuso una multa de 33.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Nación. Según la información conocida, esa multa equivale a más de $58.000 millones que la condenada deberá pagar.

Asimismo, la sentencia ordenó la prohibición de ejercer derechos y funciones públicas durante 71 meses, es decir, casi cuatro años. Esta medida hace parte de la condena ejemplar que el juez estableció en el caso de la exfuncionaria de San Roque.