Exfuncionarias del Fondo Adaptación denuncian presiones y grabaciones secretas

Verónica Villegas y Diana Marcela Ramírez, exfuncionarias del Fondo Adaptación, presentaron derechos de petición denunciando haber sido grabadas, obligadas a renunciar y despojadas de sus pertenencias. Acusan a la directora Angie Rodríguez de ejercer presión para su salida tras acusarlas de vender información a la UNGRD.

Caracol Radio tuvo acceso exclusivo a los derechos de petición presentados por Verónica Villegas y Diana Marcela Ramírez , exfuncionarias del Fondo Adaptación , quienes renunciaron a sus cargos recientemente.

En estos documentos, ambas exservidoras públicas solicitan a la directora Angie Rodríguez explicaciones detalladas sobre las circunstancias que rodearon su salida de la entidad. Las exfuncionarias denuncian haber sido objeto de grabaciones sin su consentimiento y afirman que las cartas de renuncia que presentaron fueron redactadas por terceros, sin reflejar su voluntad real. Adicionalmente, señalan que se les retuvieron objetos personales, incluyendo dispositivos móviles, sin justificación legal o administrativa.

Verónica Villegas, en su derecho de petición, describe específicamente cómo se le confiscó su teléfono celular personal, argumentando que no existía ninguna orden o proceso disciplinario que legitimara tal acción. Esta situación, según Villegas, invalida la renuncia presentada, considerándola jurídicamente ineficaz, ya que no representa una decisión libre y voluntaria.

Es importante recordar que Villegas, quien desempeñaba el cargo de asesora de la dirección del Fondo de Adaptación, había sido previamente acusada de solicitar a contratistas un porcentaje de los pagos que la entidad les debía, a cambio de agilizar los trámites correspondientes. Esta acusación, sin embargo, no fue objeto de una investigación formal antes de su salida. La salida de estas funcionarias se produjo tras una reunión convocada por la directora Angie Rodríguez el pasado 16 de abril.

Durante esta reunión, Rodríguez acusó a Villegas y Ramírez de haber vendido información confidencial a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La directora, según fuentes, presentó pruebas de esta presunta venta de información y, de manera explícita y registrada en video, solicitó a las funcionarias que presentaran sus renuncias.

La existencia de este video es un elemento clave en la controversia, ya que podría servir como evidencia para respaldar o desmentir las acusaciones de las exfuncionarias sobre la presión ejercida para que renunciaran. Además de Verónica Villegas, otros funcionarios de alto nivel del Fondo Adaptación también cesaron sus funciones a finales de la semana pasada, aunque las circunstancias específicas de sus salidas no han sido detalladas públicamente.

La situación ha generado preocupación en el ámbito político y administrativo, dada la importancia del Fondo Adaptación en la gestión de recursos destinados a mitigar los efectos del cambio climático y los desastres naturales. La falta de transparencia en el manejo de estos recursos y las acusaciones de corrupción y presiones indebidas podrían afectar la confianza pública en la entidad y en la gestión de los fondos.

El caso ha desatado un debate sobre la protección de los derechos de los funcionarios públicos y la necesidad de garantizar un debido proceso en situaciones de investigación disciplinaria o administrativa. La retención de objetos personales, la exigencia de renuncias bajo presión y la falta de transparencia en los procedimientos son aspectos que han sido cuestionados por analistas y defensores de los derechos humanos.

Se espera que las autoridades competentes inicien una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si se cometieron irregularidades. La investigación deberá abordar las acusaciones de venta de información, las denuncias de presión para renunciar y la legalidad de la retención de objetos personales.

Asimismo, se deberá evaluar si la renuncia presentada por Verónica Villegas y Diana Marcela Ramírez fue realmente voluntaria y si se respetaron sus derechos fundamentales. La transparencia en la investigación y la rendición de cuentas de los responsables son fundamentales para restaurar la confianza en el Fondo Adaptación y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.

La situación también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno y de promover una cultura de integridad y transparencia en la administración pública. El Fondo Adaptación, como entidad encargada de gestionar recursos sensibles, debe contar con mecanismos robustos para prevenir y detectar actos de corrupción y garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y efectiva para los fines para los que fueron destinados





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fondo Adaptación Angie Rodríguez Verónica Villegas Diana Marcela Ramírez Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jhonattan Duque, el hombre que incomoda a Angie Rodríguez en el Fondo de AdaptaciónDirector adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años. Creador, presentador y director de Sigue La W. Columnista de El País desde 2022. Escribió para El Espectador y El Tiempo. Como director de informativos en Radio Nacional de Colombia diseñó el primer sistema de noticias en la radio pública.

Read more »

Denuncia por Extorsión Involucra a Directora del Fondo AdaptaciónAngie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del DAPRE, ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación un caso de extorsión por parte de una persona de su confianza. La denuncia se produce tras declaraciones públicas y ha generado interrogantes sobre los pagos iniciales realizados y otros incidentes previos denunciados por la funcionaria.

Read more »

Procuraduría abre indagación por señalamientos de Carlos Carrillo sobre supuesta corrupción en el Fondo de AdaptaciónLa Procuraduría General de la Nación tomó las primeras medidas en medio del 'fuego amigo' en el Gobierno protagonizado por Carlos Carrillo y Angie Rodríguez. Este jueves abrió una indagación preliminar por la denuncia que hizo el jefe de la UNGRD sobre supuesta corrupción en el Fondo de Adaptación, manejado por Rodríguez.

Read more »

Procuraduría abrió indagación para ampliar denuncias de Carlos Carrillo sobre el Fondo de AdaptaciónDOLAR

Read more »

Procuraduría abre indagación por señalamientos de Carlos Carrillo sobre supuesta corrupción en el Fondo de AdaptaciónLa Procuraduría General de la Nación tomó las primeras medidas en medio del 'fuego amigo' en el Gobierno protagonizado por Carlos Carrillo y Angie Rodríguez. Este jueves abrió una indagación preliminar por la denuncia que hizo el jefe de la UNGRD sobre supuesta corrupción en el Fondo de Adaptación, manejado por Rodríguez.

Read more »

Procuraduría abrió indagación para ampliar denuncias de Carlos Carrillo sobre el Fondo de AdaptaciónLa decisión se basa en una denuncia radicada por Carrillo ante la Fiscalía.

Read more »