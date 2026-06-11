Exfuncionario Javier Doria Arrieta anuncia salida y destaca logros en Bolívar

El exfuncionario Javier Doria Arrieta anunció su salida el 31 de mayo tras las elecciones de primera vuelta a la Presidencia. Durante su gestión como secretario del Interior y Asuntos Gubernamentales de Bolívar, logró diversos logros y desafíos. Su salida generó preguntas en distintos sectores políticos del departamento.

El exfuncionario Javier Doria Arrieta anunció su salida el 31 de mayo tras las elecciones de primera vuelta a la Presidencia. Durante su gestión como secretario del Interior y Asuntos Gubernamentales de Bolívar , logró diversos logros y desafíos.

Su salida generó preguntas en distintos sectores políticos del departamento. Según Doria, su decisión de renunciar se debió a motivos personales, como dedicarse más tiempo a la familia, a la docencia y a su firma de abogados.

Además, destacó los programas de justicia, lucha contra la trata de personas, fortalecimiento institucional de los bomberos y relaciones con alcaldes y Gobierno nacional. Considera que el principal logro fue proyectar una Secretaría del Interior cercana a la gente, como el programa Justo Bolívar y la lucha contra la trata de personas. Aunque hay otros logros importantes, destaca lo que se hizo con Justo Bolívar, que recibió reconocimientos importantes a nivel nacional y hoy está postulado en premios internacionales.

Además, sigue siendo un tema de atención prioritaria, especialmente en el sur de Bolívar y otras regiones, donde la presencia de grupos armados se mantiene en una lucha constante por el control





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