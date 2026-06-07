Exfutbolista Asprilla se suma a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

El exfutbolista Faustino Asprilla, reconocido como una de las leyendas más grandes del deporte en Colombia, ha decidido respaldar la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Asprilla, que ha destacado por su velocidad, potencia y goles memorables en las canchas del mundo, ha publicado una categórica declaración en sus canales oficiales, invitando a sus seguidores a sumarse a la causa.

Se ha consolidado como una de las leyendas más grandes, queridas y polémicas del deporte en Colombia, construyendo una brillante trayectoria futbolística en los años 90 que brilló con luz propia en la Selección Nacional, el Parma de Italia y el Newcastle de Inglaterra.

A lo largo de su carrera, el exdelantero tulueño no solo destacó por su velocidad, potencia y goles memorables en las canchas del mundo, sino que supo transformar su faceta profesional convirtiéndose en un exitoso empresario y en un directo panelista de los principales programas de debate deportivo en la televisión.

‘La bruja más poderosa’ revela el nombre del próximo presidente tras una escalofriante lectura, ‘La carta... ’ Paralelamente, su vida personal, sus extravagancias y sus picantes opiniones sin filtro lo han mantenido constantemente bajo el radar de una audiencia que sigue fielmente cada uno de sus movimientos, tanto en los medios tradicionales como en los escenarios donde se discute la realidad del país.

Precisamente, el icónico exfutbolista sacudiera la agenda mediática al publicar una categórica declaración en sus canales oficiales, ratificando su total respaldo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. Lejos de guardar una prudente distancia frente al alboroto político de la temporada, decidió invitar directamente a sus seguidores a sumarse a la causa





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