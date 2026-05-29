Exgerente de campaña de Paloma Valencia se pasa al bando de Abelardo de la Espriella

Nicolás Pérez, exgerente de la campaña de Paloma Valencia, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales, citando diferencias estratégicas y la necesidad de unidad para derrotar a Iván Cepeda.

A escasos días de las elecciones presidenciales en Colombia , el panorama político se ha visto sacudido por un movimiento inesperado. Nicolás Pérez , exsenador del Centro Democrático y quien hasta hace poco se desempeñaba como gerente nacional de la campaña de Paloma Valencia , anunció que su voto será para el candidato Abelardo de la Espriella.

La decisión fue comunicada a través de un video este viernes y evidencia una importante fractura en la campaña de Valencia, redefiniendo los apoyos de cara a una inminente segunda vuelta que, según los últimos sondeos, disputarían Iván Cepeda y De la Espriella. Pérez, quien lideró el proyecto de Valencia desde el minuto cero y celebró su triunfo como la mujer más votada en la historia de las consultas del partido, explicó que su salida se debe a desencuentros irreconciliables en la dirección del proyecto político.

"Con el paso de las semanas surgieron profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia, que destruyeron lo que construimos con tanto esfuerzo", confesó el exsenador. El exgerente fue contundente al señalar que su antigua campaña perdió el norte frente al verdadero rival a vencer. Para Pérez, el enemigo es un proyecto continuista que ha permitido que más del sesenta por ciento del territorio nacional esté en manos de los bandidos.

Bajo esta premisa, Pérez argumentó que Abelardo de la Espriella, a quien se refiere como el Tigre, es la única figura que ha logrado despertar un movimiento ciudadano auténtico, apasionado y genuino con la fuerza necesaria para vencer en las urnas al candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

"La extrema coherencia del Tigre es la única garantía que tenemos de no caer en el Estado fallido de Cepeda", enfatizó Pérez, invitando a los colombianos a respaldar masivamente a De la Espriella. El anuncio concluyó con un fuerte llamado a dejar atrás el individualismo en un momento crítico para el país: "Sin unidad no hay triunfo. Hoy Colombia necesita grandeza, y la grandeza empieza cuando los egos se hacen a un lado.

Este no es un momento de ambiciones personales. Este es el momento de Colombia". Este movimiento representa un duro golpe para la aspiración de Paloma Valencia en medio de un clima de tensión y realineamiento en los sectores de derecha, que buscan consolidar una candidatura única y fuerte para enfrentar a Cepeda en las urnas.

La decisión de Pérez, quien fue una pieza clave en la campaña de Valencia, pone de manifiesto las divisiones internas y la falta de cohesión en un momento crucial. Mientras tanto, el candidato Abelardo de la Espriella ha recibido este respaldo como un impulso significativo, consolidando su perfil como la alternativa de derecha con mayor capacidad de movilización ciudadana.

La contienda electoral se intensifica, y el respaldo de figuras como Nicolás Pérez podría inclinar la balanza en una elección que se define por detalles





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