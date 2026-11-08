Exgerente del AMB condenado por irregularidades en la construcción de la PTAP Angelinos

Ludwig Stünkel García fue condenado en primera instancia por interés indebido en la celebración de contratos relacionados con la PTAP Angelinos, mientras se investigan presuntas apropiaciones indebidas de millones de pesos por parte del consorcio contratista en obras que superaron su presupuesto y plazos iniciales.

La conclusión del contrato original destinado a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Angelinos ha dejado un balance sumamente negativo, caracterizado por la presencia de facturas presuntamente falsas, investigaciones en curso por pagos que alcanzan la cifra de $2.399 millones, una licitación controversial con un único oferente y una serie de obras que no se concluyeron dentro del plazo pactado inicialmente.

Este complejo escenario judicial se cierne sobre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), entidad que durante nueve años luchó con las consecuencias de un acuerdo suscrito con el Consorcio Suratá 2015 por un valor total de $41.613 millones. Entre estos fondos, se destinaron $12.489 millones, equivalente al treinta por ciento del valor contractual, como anticipo inicial para el desarrollo de la PTAP Angelinos y proyectos complementarios como la planta de lodos de Bosconia.

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El propósito fundamental del diseño de este proyecto era garantizar el tratamiento eficiente y el suministro continuo de agua potable a las zonas del norte de Bucaramanga y Girón, utilizando la regulación hídrica del río Tona y el Embalse de Bucaramanga como pilares estratégicos. Sin embargo, la ejecución real distanció significativamente las metas propuestas, derivando en un largo y costoso proceso de resolución de conflictos y responsabilidad penal.

Condena del exgerente del Acueducto Metropolitano

En el ámbito de la justicia penal, Ludwig Stünkel García, quien ejerciera el cargo de gerente del AMB, fue declarado culpable en primera instancia por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Esta sentencia impone una pena de privación de la libertad de cinco años y cuatro meses, una multa de $116 millones y una inhabilidad administrativa de seis años y medio para ejercer cargos públicos.

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No obstante, el fallo absolvió a Stünkel de otros cargos graves como el peculado por apropiación a favor de terceros y la falsedad en documento privado. Paralelamente, la investigación se extiende hacia el empresario español Aurelio Ignacio López Mier, representante legal del Consorcio Suratá 2015, a quien la Fiscalía investiga por supuestas irregularidades en el manejo de los anticipos y una apropiación indebida de $2.399 millones, presumiblemente sustentada en facturas falsas y gastos no justificados fuera del plan contractual.

Investigación y absolución en el caso Suratá

Asimismo, Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvias de Colombia, empresa vinculada al consorcio, fue absuelta de los cargos de peculado y falsedad, lo que ha reacendido el escrutinio público sobre la familia Bohórquez Rueda, propietaria también de la empresa de aseo Rediba y anteriormente responsable del peaje La Punta de la Mesa de los Santos. La historia de la PTAP Angelinos está marcada por incumplimientos estructurales y financieros que obligaron al AMB a intervenir directamente para salvar el proyecto.

El contrato de 2015 estipulaba una ejecución en 14 meses, pero nunca se completó el alcance previsto, lo que llevó a la interventoría a solicitar la caducidad del convenio y a iniciar un extenso proceso de arbitramento. Como resultado, la entidad debió contratar nuevas empresas para finalizar las obras, invirtiendo más de $51.000 millones adicionales cuando el avance físico apenas alcanzaba el treinta por ciento, logrando finalmente la entrega del proyecto en 2021.

Detalles de la convocatoria favorecida en 2015

Los cargos contra Stünkel se basan en la presunta intervención de este en etapas clave de la convocatoria que redujeron la competencia, favoreciendo al consorcio único. Cabe destacar que el contrato original no fue firmado por Stünkel, sino por Leonardo Luna Escalante, primer suplente del gerente en aquel momento, quien ya tiene condena por otro caso conocido como Manantial de Amor junto al exalcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza.

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Las denuncias que derivaron en estos procesos fueron interpuestas por la Gerencia General del AMB tras la salida de Stünkel, siendo reconocida la entidad como víctima en las investigaciones pendientes sobre las finanzas del proyecto.