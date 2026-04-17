Exigen liberación de jóvenes secuestrados en Jamundí por disidencias de las Farc

Hombres armados pertenecientes al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc secuestraron a cuatro jóvenes en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La comunidad y las autoridades exigen su liberación inmediata y el cese de estas acciones que violan el Derecho Internacional Humanitario.

Hombres armados se llevaron a cuatro jóvenes en la zona rural de Jamundí , Valle del Cauca, y la exigencia por su liberación inmediata ha resonado con fuerza. Los secuestradores, identificados como integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc (EMC), pintaron grafitis alusivos a su grupo guerrillero en el lugar de los hechos, según se desprende de informes oficiales y denuncias de la comunidad.

Este acto de barbarie ha generado una profunda preocupación en la región, que ya ha sido escenario de otros actos de violencia y vulneración de derechos humanos. La comunidad, a través de un comunicado oficial, exige la liberación incondicional de los jóvenes secuestrados y hace un llamado al cese inmediato de estas acciones por parte de los grupos armados. Se insta a las disidencias a respetar el Derecho Internacional Humanitario, protegiendo la vida e integridad de los civiles, especialmente de los más jóvenes. Las autoridades locales y nacionales han reaccionado ante la grave situación. Se lideró un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la fuerza pública y organismos de control, con el objetivo de coordinar acciones y estrategias para la búsqueda y rescate de los secuestrados. Se han desplegado operativos de búsqueda intensivos por parte de unidades del Gaula del Ejército y la Policía, quienes trabajan sin descanso para dar con el paradero de los jóvenes y capturar a los responsables. La Defensoría del Pueblo mantiene un monitoreo crítico sobre la situación de orden público en Jamundí, debido al constante deterioro de las condiciones de seguridad y los persistentes riesgos humanitarios que afectan a la población. Esta entidad ha alertado sobre el aumento de casos de secuestro y otras violaciones a los derechos humanos en la zona, y enfatiza la necesidad de que las autoridades adopten medidas urgentes de prevención y protección para la población civil, así como la implementación de las recomendaciones de la Alerta Temprana 005 de 2024, que aborda los riesgos específicos para los jóvenes en contextos de conflicto. La Alerta Temprana 005 de 2024 destaca que cientos de niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de este delito entre 2023 y 2026. Esta alarmante cifra se ve agravada por la ubicación estratégica del territorio, enclavado en la cordillera, y la inherente vulnerabilidad de las comunidades que habitan estas áreas remotas y de difícil acceso. La presencia de grupos armados ilegales, la debilidad institucional en algunas zonas y la falta de oportunidades para la juventud exacerban aún más el panorama de riesgo. La comunidad de Jamundí, y el país en general, clama por el fin de esta violencia y la garantía de seguridad para todos sus habitantes, especialmente para los jóvenes que se ven atrapados en medio de un conflicto que los despoja de su futuro. La solidaridad y el apoyo a las familias de los secuestrados son fundamentales en estos momentos de angustia y desesperanza. La presión sobre los grupos armados para que cesen sus acciones criminales debe mantenerse constante, y la comunidad internacional, a través de sus mecanismos de observación y denuncia, debe seguir atenta a la grave situación humanitaria en esta región del país. El Estado tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad y la protección de todos sus ciudadanos, y en este sentido, las acciones emprendidas deben ser contundentes y efectivas para erradicar el flagelo del secuestro y la violencia. Se espera que en las próximas horas se obtengan noticias positivas respecto a la liberación de los jóvenes retenidos, y que este lamentable suceso sirva como un catalizador para intensificar los esfuerzos por la paz y la seguridad en el Valle del Cauca y en toda Colombia





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Secuestro Jamundí Disidencias Farc Derecho Internacional Humanitario Seguridad Valle Del Cauca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dos hombres enviados a prisión por violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial en BolívarJueces de control de garantías ordenaron la detención en centros carcelarios de dos hombres en Bolívar, acusados de violencia intrafamiliar agravada y fraude a resolución judicial. Los casos involucran agresiones a sus parejas en Turbaco y Arjona, incluyendo el incumplimiento de órdenes de alejamiento.

Read more »

Hallan a dos hombres asesinados en Cesar; junto a los cuerpos dejaron panfletosLos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego, al momento permanecen sin identificar.

Read more »

Paro Nacional de Docentes: Miles de Maestros Exigen Mejoras Urgentes en Salud y Condiciones LaboralesMiles de educadores públicos en Colombia participaron en un paro nacional de 24 horas convocado por Fecode, exigiendo soluciones a las fallas críticas en el sistema de salud para maestros, el pago de prestaciones y el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno.

Read more »

Doble secuestro en Catatumbo: ELN y disidencias de Farc intensifican violenciaLa disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo ha escalado, culminando en el secuestro de un conductor y su hijo en un bus intermunicipal. Los enfrentamientos también han provocado el desplazamiento masivo de familias campesinas, agudizando la crisis humanitaria en la región.

Read more »

Exigen liberación de joven de 16 años secuestrado en Catatumbo; presumen responsabilidad del ELNLa Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia han urgido a los grupos armados no estatales a liberar incondicionalmente a Yormai Sebastián Contreras, un adolescente de 16 años secuestrado en el Catatumbo. La comunidad y organizaciones de derechos humanos expresan profunda preocupación, mientras la Asociación de Víctimas de Madres del Catatumbo señala presunta responsabilidad del ELN.

Read more »

Extraditan a 6 hombres solicitados por narcotráfico: entre ellos un exsecretario de Gobierno de MaicaoSon requeridos por una Corte de la Florida, en Estados Unidos.

Read more »