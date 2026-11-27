La Fiscalía revela detalles del asalto al Almacenes Éxito en Cartagena, donde los captores exigieron 7.000 millones de pesos y dos vehículos, priorizando la liberación de menores.

La Fiscalía General de la Nación reveló los detalles críticos de la negociación durante el asalto al Almacenes Éxito en Cartagena, donde los presuntos secuestradores exigieron 7.000 millones de pesos y dos camionetas polarizadas para huir hacia Barranquilla.

Exigencia económica de 7.000 millones de pesos

En una audiencia ante una jueza de control de garantías, el ente acusador presentó material probatorio contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes fueron capturados en el lugar de los hechos. La demanda económica era de 5.000 millones en billetes de 100.000 pesos y dos vehículos para la evasión.

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La carta presentada por los delincuentes también incluía la advertencia de llevársela a cuatro rehenes si no se cumplían las condiciones. Jailer Humberto Muñetón Zapata, tercer integrante, fue abatido por unidades especiales de la Policía durante la operación.

Conversaciones tensas con el negociador policial

Las comunicaciones se realizaron desde el celular de una rehén, donde se registraron interrogantes sobre la entrega de la carta escrita. Los captores presionaron por la confirmación inmediata del recibo del escrito con sus condiciones específicas.

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El negociador Álvaro Ríos asumió la comunicación para tranquilizar la situación e intentó llegar a acuerdos respetando la vida de todos los implicados en el sitio. La tensa dinámica buscaba evitar interferencias de fuerzas especiales durante la retirada.

Priorización de liberación de menores y vulnerables

El equipo de negociación hizo un llamado directo para liberar primero a los menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores presentes durante la crisis. Los sujetos aseguraron que cumplirían con los pagos para evitar consecuencias negativas contra los hostages.

Un rehén describió el ambiente de violencia donde los captores obligaron a los hombres a beber whisky Johnnie Walker Sello Azul y a tratarlos como jefes. Las pruebas indican que el plan criminal venía gestándose durante cinco años.