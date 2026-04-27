Éxito Arrollador de 'Michael': La Película Biográfica de Michael Jackson Bate Récords de Taquilla en Medio de la Controversia Familiar

La película 'Michael', inspirada en la vida del Rey del Pop, ha superado los 220 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el biopic más exitoso de la historia. Sin embargo, la producción ha generado controversia, especialmente por las críticas de Paris Jackson, hija del artista, quien cuestiona la veracidad y la representación de su padre en la película.

La reciente película biográfica inspirada en la vida y carrera de Michael Jackson ha alcanzado un éxito fenomenal en taquilla, superando todas las expectativas y estableciendo un nuevo récord para el género.

Con una recaudación que supera los 220 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines a nivel mundial, la producción se ha posicionado como el biopic más exitoso de la historia, destronando a 'Bohemian Rhapsody', la aclamada película sobre Freddie Mercury. El lanzamiento de 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del icónico artista, y bajo la dirección de Antoine Fuqua, ha provocado una verdadera euforia entre los millones de admiradores del 'Rey del Pop', quienes lamentan profundamente su fallecimiento ocurrido el 25 de junio de 2009.

La película ha generado una ola de nostalgia y ha permitido a los fans revivir los momentos más emblemáticos de la vida y obra de Jackson. Sin embargo, el estreno no ha estado exento de controversia, ya que algunos miembros cercanos a la familia Jackson han expresado su descontento y preocupación con respecto a la representación de la vida del artista en la gran pantalla.

La principal voz disidente ha sido la de Paris Jackson, hija de Michael Jackson, quien ha manifestado abiertamente su incomodidad con la película. A través de sus redes sociales, Paris ha expresado su opinión de que la producción está dirigida a un sector muy específico de los fans, aquellos que aún se aferran a una idealización del artista y que encontrarán satisfacción en la narrativa presentada.

Paris ha criticado la naturaleza de las biografías cinematográficas, describiéndolas como un producto de Hollywood, un mundo de fantasía que se presenta como realidad, pero que en realidad está lejos de serlo. La modelo y celebridad de internet ha denunciado la presencia de inexactitudes y mentiras en la película, argumentando que la historia ha sido manipulada y controlada para servir a determinados intereses.

Paris, quien tiene 28 años y es fruto del matrimonio de Michael Jackson con Debbie Rowe, ha revelado que desde el inicio del proyecto decidió mantenerse al margen, aunque en 2025 tuvo la oportunidad de leer un primer borrador del guion. Sin embargo, sus comentarios y sugerencias no fueron tomados en cuenta por los realizadores.

La decisión de no participar en la película no se debe, según Paris, a ningún resentimiento o animadversión hacia su padre, sino a su firme convicción en la importancia de la honestidad y la veracidad. Paris Jackson ha enfatizado que prefiere la honestidad a las ganancias económicas o al éxito comercial, y que su negativa a involucrarse en una película llena de inexactitudes no refleja sus sentimientos hacia su padre.

Ha expresado su decepción por no haber sido escuchada y por la falta de consideración hacia sus opiniones. A pesar de sus críticas, Paris ha reconocido que el proyecto seguiría adelante con o sin su participación, y ha instado a los fans a disfrutar de la película si así lo desean, pero ha pedido que la dejen fuera de la ecuación.

La controversia generada por las declaraciones de Paris Jackson ha añadido una capa de complejidad al éxito de la película, planteando interrogantes sobre la responsabilidad de los biopics cinematográficos y la necesidad de equilibrar la fidelidad a la realidad con las exigencias del entretenimiento. La película 'Michael' ha reabierto el debate sobre el legado de Michael Jackson y la forma en que su vida y obra son recordadas y representadas en la cultura popular.

El debate sobre la veracidad de la película y la representación de la vida de Michael Jackson continúa, mientras que la película sigue batiendo récords de taquilla y generando conversación a nivel mundial. La situación plantea una reflexión sobre la dificultad de narrar la vida de figuras públicas complejas y la importancia de considerar diferentes perspectivas al abordar temas sensibles





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