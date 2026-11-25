Tras 17 horas de toma masiva en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, las autoridades liberaron a unas 76 personas. Dos rehenes fueron señalados erróneamente como secuestradores en redes sociales.

Luego de 17 horas de secuestro masivo, unas 76 personas fueron rescatadas en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, por grupos especiales de las Fuerzas Militares y la Policía. La operación puso fin a un drama que alteró la cotidianidad de los rehenes y tuvo en vilo a la ciudad amurallada durante buena parte de la jornada.

Durante la liberación, dos hombres salieron escoltados por varios uniformados de la Policía. Uno vestía camiseta verde y el otro camiseta gris. Las imágenes circularon en redes sociales, donde se los señalaba como presuntos secuestradores, pero horas después la Presidencia reveló el rostro de algunos capturados.

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Cómo se aclaró la identidad de los rehenes liberados

Los dos hombres que salieron primero del establecimiento hacían parte del grupo de víctimas de la toma al Éxito de La Castellana. Así quedó claro tras la divulgación de los rostros de los capturados por el secuestro masivo que mantuvo en vilo a Cartagena.

Una de las dificultades para las autoridades fue que los presuntos secuestradores se cambiaron de ropa y se escondieron entre los rehenes que tenían bajo su control. Por ello, la fuerza pública realizó exámenes tactiloscópicos, es decir, toma de huellas dactilares, para separar a victimarios de víctimas una vez recuperado el control del almacén.

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Durante el operativo táctico de ingreso, los comandos de la Policía y el Ejército trataron a todas las personas en el lugar de manera rigurosa. Las retuvieron temporalmente en el piso y les practicaron requisas minuciosas por igual para asegurar el área antes de clasificarlas.

Versión de Carlos Tapia sobre la confusión en el almacén

Carlos Tapia, uno de los afectados, habló con el medio Korraleja de Sincelejo sobre lo ocurrido dentro del almacén y el origen de la confusión. Su nombre aparecía en la lista inicial de 45 personas rescatadas entregada por la Policía de Cartagena.

Según relató Tapia, estaba en el gimnasio y salió a comprar pan para el desayuno alrededor de las 8 de la mañana. Al regresar a la zona de panadería vio que dos de los sujetos llevaban a un rehén, pero pensó que no era algo serio, porque los sujetos lo vieron y siguieron de largo.

Tapia explicó que, cuando intervino la fuerza pública, se tiró al suelo junto al otro hombre vestido de verde. De acuerdo con su versión, el protocolo exigía permanecer boca abajo con las manos en la cabeza para ser esposados. Como estaba cerca del enfrentamiento, fue el primero en salir y quedó registrado en videos, lo que llevó a suponer que era uno de los delincuentes.

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Tapia admitió sentirse ofendido por la confusión que se generó en redes sociales. Su caso ilustra cómo la difusión de imágenes sin verificación puede señalar a víctimas como presuntos responsables de un delito.

Impacto del caso y próximos pasos de la investigación

La difusión de imágenes sin verificar dejó a dos rehenes señalados como secuestradores mientras las autoridades clasificaban a víctimas y victimarios. El episodio evidencia el riesgo de atribuir responsabilidades penales a partir de videos captados durante un operativo.

La separación de presuntos secuestradores y víctimas se apoyó en la identificación de rostros y en exámenes de huellas dactilares. Hasta ahora no se han detallado nuevas fechas ni procedimientos adicionales por parte de las autoridades, por lo que la clasificación final de las personas retenidas dependerá de esos procesos.

Para los rehenes liberados, el caso deja una doble carga: sobrevivir a una toma masiva de 17 horas y luego enfrentar señalamientos públicos sin fundamento. Tapia, cuyo nombre figuró en la lista de 45 personas rescatadas, reclamó que la confusión se aclare de manera pública.