Analysis of the first round of the Colombian presidential election: Registrar Hernán Penagos highlights the organization and transparency, the EU mission reports no incidents, and international observers celebrate the democratic process. Surveys were inaccurate by predicting Iván Cepeda's victory.

En un día histórico para la democracia colombia na, más de 41 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al voto en la primera vuelta presidencial. El Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, destacó el éxito de la jornada, asegurando que antes de las 5 de la tarde ya se conocía a los candidatos que pasarían a la segunda vuelta, demostrando la eficiencia del sistema electoral.

Penagos enfatizó que el proceso transcurrió con tranquilidad y que las más de 360.000 actas de mesa estarán disponibles para su revisión por ciudadanos, medios de comunicación y partidos políticos, con el fin de garantizar transparencia. La Misión de Observación de la Unión Europea (MOE-UE), a través de su miembro Esteban González Pons, respaldó el proceso al declarar que no reportaron incidentes y que las mesas se constituyeron con normalidad.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, afirmó que las instituciones estaban preparadas y que el voto, aunque no obligatorio, fue una muestra de compromiso colectivo. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también fue reconocida por su labor de vigilancia ante presiones de grupos ilegales. El senador estadounidense Bernie Moreno, observador internacional, celebró que "la democracia ganó" y anunció su regreso para la segunda vuelta.

Además, Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, respaldó a la Registraduría y criticó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude, calificándolas de "injustificadas". En el ámbito de las encuestas, los resultados mostraron errores significativos. Todas las firmas predicted que Iván Cepeda ganaría, pero el triunfo fue para Abelardo de la Espriella.

La empresa Atlas Intel tuvo el menor desacierto, con una diferencia de 7,4 puntos a favor de De la Espriella y 3,2 puntos para Cepeda, en comparación con sus proyecciones. Este evento reafirma la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas y la importancia de la observación internacional en procesos electorales





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