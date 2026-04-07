Exministro de Hacienda recupera la libertad por vencimiento de términos, pero continúa procesado por corrupción

La Corte Suprema de Justicia otorga la libertad al exministro de Hacienda, Bonilla González, debido al vencimiento de términos en su proceso judicial. A pesar de esto, sigue vinculado a la investigación por presunta corrupción en la Ungrd y direccionamiento irregular de contratos en Invías. La Fiscalía radicó el escrito de acusación, y el exministro enfrentará el juicio en libertad.

La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que el exministro de Hacienda, , recobrará su libertad tras configurarse el vencimiento de términos en su proceso judicial . Bonilla González, quien se encontraba bajo medida de aseguramiento en centro carcelario desde diciembre de 2025, es procesado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( Ungrd ).

Según la determinación de la magistrada, los plazos previstos por la ley para el inicio de la etapa de juicio oral se cumplieron sin que se diera inicio a la misma, lo que obligó a otorgar el beneficio de libertad por garantías procesales. Esta decisión representa un importante giro en el caso, permitiendo al exministro afrontar el proceso en libertad, aunque aún bajo la atenta mirada de la justicia. La liberación, sin embargo, no implica una absolución; el exministro continúa formalmente vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Es crucial destacar que este 7 de abril de 2026, el ente acusador radicó formalmente el escrito de acusación en su contra y contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. Este paso procesal marca un avance significativo en el caso, preparándose para la fase crucial del juicio oral. La Fiscalía señala a Bonilla de haber presuntamente intervenido en el direccionamiento irregular de contratos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías), con el fin de favorecer a congresistas a cambio de votos para las reformas legislativas del Gobierno nacional. Se presume que estas acciones forman parte de una compleja red de corrupción, buscando influir en el proceso legislativo a través de prácticas ilegales. Los delitos por los cuales el exjefe de la cartera de Hacienda fue acusado incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones y la posible participación del exministro en actividades delictivas. Los señalamientos indican que, entre junio y septiembre de 2023, habría mediado en contratos que ascendían a los. La acusación detalla el supuesto rol de Bonilla en la facilitación de acuerdos corruptos y la manipulación de recursos públicos para beneficio personal y político. Con esta nueva determinación, Bonilla enfrentará el juicio ante la Corte Suprema en libertad, mientras el tribunal fija la fecha para la audiencia preparatoria y el inicio formal del debate probatorio. Esta fase procesal determinará el destino del exministro y la validez de las acusaciones presentadas en su contra. La libertad bajo fianza, aunque provisional, le permite preparar su defensa y enfrentar el juicio desde una posición más favorable, pero sin disminuir la severidad de las imputaciones





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