Éxodo en Bogotá: Plan de Movilidad para el Puente del Día del Trabajo

La Secretaría Distrital de Movilidad implementa un plan integral para gestionar el alto flujo de vehículos esperado durante el fin de semana del Día del Trabajo, incluyendo pico y placa regional, controles viales y recomendaciones para los viajeros. Se espera la salida de más de un millón de vehículos y el retorno de casi la misma cantidad.

El fin de semana extendido del Día del Trabajo anticipa un masivo movimiento de vehículos en Bogotá , con estimaciones que superan el millón de salidas y casi el mismo número de retornos.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha implementado un plan integral para gestionar este flujo, que incluye el pico y placa regional, controles viales intensificados, ajustes en la operación del tráfico y un monitoreo constante de los principales corredores viales. El objetivo primordial es garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico, atendiendo rápidamente cualquier incidente que pueda surgir y coordinando esfuerzos con los municipios aledaños para abordar puntos críticos de movilidad.

Este operativo se centra en facilitar tanto la salida como el ingreso de viajeros a la ciudad, anticipándose a posibles congestiones y optimizando la capacidad de las vías. El plan de movilidad contempla la aplicación del pico y placa regional el domingo 3 de mayo en los accesos a Bogotá, con restricciones horarias diseñadas para distribuir la llegada de vehículos y evitar la saturación de las vías.

Específicamente, se permitirá el ingreso a la ciudad únicamente a vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 en horarios programados. Rafael González, gerente de la entidad, ha asegurado que la operación está completamente preparada para atender la alta demanda en las sedes Salitre, Norte y Sur, y se ha habilitado un punto de despacho adicional en Yomasa para agilizar los viajes hacia los Llanos Orientales, donde se realizarán controles exhaustivos.

Dentro de la terminal de transporte y en los puntos de mayor afluencia, se implementarán medidas de control adicionales para asegurar el orden y la seguridad de los viajeros. Las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad ciudadana, recomendando encarecidamente la compra de tiquetes únicamente a través de canales autorizados, evitando ofertas sospechosas en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Antes de emprender el viaje, se insta a los conductores a revisar minuciosamente el estado de sus vehículos, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol y respetar escrupulosamente las normas de tránsito durante todo el recorrido. Además del plan de movilidad, es importante considerar que el puente festivo coincide con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se lleva a cabo en Corferias hasta el 4 de mayo, lo que implica un aumento adicional en el número de visitantes a la ciudad.

La Terminal de Transporte ha reforzado el acompañamiento en vía durante todo el puente, especialmente el domingo 3 de mayo, entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, con el objetivo de brindar asistencia y orientación a los viajeros. Fuera de este horario, el ingreso a Bogotá estará sujeto a las restricciones del pico y placa regional.

En otros temas de actualidad, se ha presentado una propuesta ambiciosa para ampliar la Primera Línea del Metro de Bogotá hasta la calle 100, presentada por la empresa China Harbour Engineering Company. Paralelamente, las autoridades en Medellín han capturado a alias ‘Negro Alex’, un importante articulador del narcotráfico del grupo delincuencial “El Mesa” en España, designado por alias El Montañero en 2023.

La vía Bogotá - La Mesa se ha reabierto este jueves 30 de abril, aunque con cierres y restricciones específicas. Finalmente, se han presentado controversias en torno a la entrega de la necropsia de Kevin Acosta, con la Medicina Legal respondiendo a las acusaciones del presidente Petro, y el Ministerio de Trabajo exigiendo el traslado de ahorros a Colpensiones tras un fallo del Consejo de Estado.

La situación de seguridad en Cali también ha sido objeto de debate, con el alcalde Alejandro Éder respondiendo a las preocupaciones expresadas por el presidente Petro





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