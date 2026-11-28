Colombia enfrenta una crisis de violencia con ataques terroristas en Villavicencio y Cúcuta. Expertos advierten que la estrategia militar no es suficiente sin inteligencia y política.

La situación de seguridad en Colombia presenta una dinámica contradictoria y alarmante, donde el fortalecimiento de la presencia militar y los bombardeos no han logrado detener la expansión territorial de las organizaciones armadas al margen de la ley. A pesar del despliegue de la fuerza pública en zonas urbanas estratégicas, estos actores violentos continúan demostrando su capacidad operativa y su alcance geográfico, desafiando directamente la capacidad del Estado colombiano para garantizar la estabilidad y la protección de sus ciudadanos.

Ataques coordinados en Villavicencio y Cúcuta

En la madrugada del lunes 23 de noviembre, un carro bomba detonó en el parque central de Villavicencio, ubicado en el departamento del Meta, con consecuencias devastadoras para la infraestructura administrativa de la región. La explosión destruyó el sesenta por ciento (60 %) de las instalaciones de la Gobernación del Meta y causó daños severos en la Catedral, la Lotería del Meta, el Banco de la República y más de ochenta y cinco inmuebles adicionales. Este ataque terrorista dejó un saldo trágico de veinticuatro personas heridas, incluyendo a una niña de nueve años de edad, evidenciando la vulnerabilidad civil ante este tipo de agresiones de alto impacto.

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Solo en un intervalo inferior a veinticuatro horas, la ciudad fronteriza de Cúcuta también sufrió un ataque terrorista, sumándose a la cifra total de veintisiete heridos en ambos incidentes. Este escenario de violencia multifacética incluye un atentado con explosivos contra una subestación eléctrica que provocó un apagón prolongado de más de cincuenta horas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Arauca, Huila y Caquetá. La Ofensiva se extendió mediante tres ataques con drones contra estaciones de policía en Chocó y Cesar, resultando en la muerte de dos soldados, así como dos ataques contra la población civil en Catatumbo y uno contra granjas solares en Nariño, además de hostigamientos armados en Cesar, Cauca y Norte de Santander que dejaron tres uniformados muertos y dieciséis heridos, forzando el desplazamiento de trescientas personas en el sur de Bolívar.

Crítica a la gestión estratégica gubernamental

Los analistas y expertos en seguridad advierten que el simple refuerzo militar resulta insuficiente para resolver la crisis actual si el Gobierno nacional no logra articular una estrategia integral que combine operaciones de seguridad con inteligencia robusta y una salida política genuina al conflicto. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, señala que durante el periodo de Iván Duque se perdió tiempo valioso al repetir una estrategia de seguridad obsoleta que ya no respondía al nuevo escenario operacional de los actores armados. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro se dedicó a su política de paz total, la cual en algunos casos implicó ceses al fuego que no fueron debidamente monitoreados ni verificados, lo que permitió que los grupos armados ampliaran su control territorial a costa de la institucionalidad estatal.

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Estrategia de mano dura del nuevo Ejecutivo

Ante este estado de desventaja militar heredado, el presidente Abelino De La Espriella ha trazado una línea clara en su política de seguridad basada en la mano dura, ordenando hasta la fecha once bombardeos dirigidos contra las disidencias de las Farc encabezadas por los alias Iván Mordisco y Calarcá, así como contra el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional. Paralelamente, el mandatario ha dispuesto la militarización temporal de ciudades clave como Santa Marta en Magdalena, en respuesta al paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo que buscaba represalia por la muerte de uno de sus jefes en un operativo policial del 21 de septiembre. Esta medida de seguridad también se extendió a Cúcuta en Norte de Santander el 29 de octubre, tras el asesinato del exsecretario de Gobierno de la ciudad, Miguel Castellanos Serrano, donde el Comando de la Policía fue atacado con drones cargados con explosivos, afectando a tres civiles, incluido un bebé de nueve meses, marcando la primera vez que una capital departamental es atacada con esta tecnología en el país.

Cooperación internacional y proyección de resultados

El general retirado Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, afirma que esta ofensiva es coherente con las propuestas de campaña de De La Espriella, manifestada a través de órdenes directas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para iniciar acciones que mantengan la iniciativa contra todas las organizaciones al margen de la ley. La estrategia del actual gobierno ha incluido la apertura de canales de cooperación con Estados Unidos, facilitando el acceso a inteligencia, entrenamiento y el intercambio de información crítica, acciones que según León han arrojado resultados importantes en la afectación de estos grupos y en la lucha contra la delincuencia en las principales capitales del país.