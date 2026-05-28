Expansión israelí y crisis humanitaria en Gaza durante el Eid al-Adha

A pesar de la celebración del Eid al-Adha en Jan Yunis, la Franja de Gaza enfrenta una aguda crisis debido a la expansión del control militar israelí al 70% del territorio, la violación de los términos del alto el fuego y la devastadora situación humanitaria para los civiles.

Palestinos se reúnen en una calle muy dañada para celebrar las oraciones matutinas que marcan el inicio del Eid al-Adha, la Fiesta del Sacrificio, en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza .

En medio de un conflicto que continúa escalando, las fuerzas israelíes han expandido su control sobre el territorio, alcanzando aproximadamente el 70% de la Franja, según declaraciones del mandatario israelí difundidas por el canal 12. Estos avances, sin embargo, contrastan con los términos originales del acuerdo de alto el fuego, que establecían una línea de separación -conocida como la Línea Verde- delimitando la zona controlada por Hamás de la ocupada por Israel, equivalente a poco más del 50% del territorio.

La intensificación del control militar y los continuos bombardeos agravan la crisis humanitaria, con civiles atrapados en zonas densamente pobladas y acceso limitado a servicios básicos. La expansión israelí también complica la distribución de ayuda humanitaria, aumentando la presión sobre organizaciones internacionales.

La comunidad internacional insta a ambas partes a respetar el cese al fuego y a priorizar la protección de civiles, mientras la estrategia militar de Netanyahu busca consolidar posiciones estratégicas aunque enfrenta el riesgo de repunte de enfrentamientos y lanzamientos de cohetes. La situación plantea serias dudas sobre la posibilidad de avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto





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