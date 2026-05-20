Expertas advierten nuevas pandemias en riesgo: ¿el mundo se acerca a una nueva pandemia?

Según expertos en salud pública, el brote de ébola y los casos de hantavirus en los últimos años han vuelto a encender las alarmas sobre el riesgo de nuevas pandemias. La OMS ha declarado una alerta sanitaria internacional debido al brote de ébola en República Democrática del Congo y el aumento sostenido de enfermedades como el dengue en distintas regiones del planeta.

La alerta internacional por el brote de ébola y los recientes casos de hantavirus revividieron el debate sobre el riesgo de nuevas pandemias. La reciente alerta sanitaria internacional declarada por la OMS debido al brote de ébola en República Democrática del Congo volvió a encender las alarmas sobre la posibilidad de que el mundo enfrente una nueva pandemia pocos años después de la crisis provocada por el covid-19.

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