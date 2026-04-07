Experto insta a implementar cámaras detectoras de somnolencia en el transporte intermunicipal en Colombia

Un experto de la Universidad Javeriana aboga por la obligatoriedad de sistemas de detección de fatiga en el transporte intermunicipal para combatir los accidentes viales relacionados con la somnolencia en Colombia. La falta de datos sólidos y la ausencia de normativas dificultan la prevención de estos accidentes.

El investigador y experto de la Universidad Javeriana, Hidalgo, enfatiza la urgente necesidad de implementar una normativa para el transporte intermunicipal en Colombia que exija el uso de cámaras detectoras de somnolencia en los conductores. En una entrevista con EL NUEVO SIGLO, Hidalgo expuso la preocupante falta de datos sólidos en el país para determinar la incidencia de la fatiga como causa de siniestros viales.

Esta carencia de información dificulta la implementación de medidas preventivas efectivas y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Hidalgo resalta que, si bien existen investigaciones que sugieren la relación entre la somnolencia y los accidentes, especialmente en trayectos largos y sin descanso adecuado, no hay una base de datos robusta que respalde estas conclusiones de manera contundente. La Semana de Concientización sobre la Conducción Somnolienta, es un llamado a la acción. Es fundamental que las autoridades y las empresas de transporte tomen medidas para reducir los riesgos asociados a la fatiga en la conducción, y una de las medidas más eficaces, es la implementación de cámaras detectoras de somnolencia. \Hidalgo señala que la falta de sitios de descanso adecuados en las carreteras colombianas agrava el problema de la fatiga en los conductores. La ausencia de áreas de descanso públicas, especialmente en las concesiones viales, obliga a los conductores a depender de opciones privadas, lo que puede resultar en una planificación deficiente de los tiempos de descanso. Además, Hidalgo destaca la preocupante situación de los motociclistas, quienes representan un alto porcentaje de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en Colombia. La fatiga, sumada a la velocidad excesiva, aumenta significativamente el riesgo de siniestros viales entre los motociclistas, especialmente en trayectos largos. La implementación de sistemas de asistencia a la conducción, como las cámaras detectoras de somnolencia, podría ser una solución viable para reducir el número de accidentes relacionados con la fatiga en el transporte intermunicipal. Hidalgo propone que la obligatoriedad de estos sistemas en el transporte de pasajeros es una medida urgente, aunque también destaca su utilidad en el transporte de carga, donde algunas empresas ya han adoptado esta tecnología con éxito. La inversión en este tipo de sistemas no solo mejora la seguridad vial, sino que también puede generar ahorros económicos a largo plazo para las empresas de transporte, al reducir los costos asociados a los accidentes y las lesiones. \El experto también menciona la efectividad de los dispositivos visuales con inteligencia artificial para la detección de microsueños, una de las principales causas de accidentes por fatiga. Estos dispositivos, que se pueden entrenar para detectar signos de somnolencia en los conductores, representan una herramienta valiosa para prevenir accidentes y salvar vidas. A pesar de los avances tecnológicos, Hidalgo lamenta la falta de normativa obligatoria en Colombia para la implementación de estos sistemas en vehículos comerciales. La ausencia de regulación impide la adopción generalizada de estas tecnologías y limita su impacto en la reducción de los accidentes relacionados con la fatiga. Es crucial que el gobierno colombiano, en colaboración con las autoridades de tránsito y las empresas de transporte, impulse la creación de una normativa que exija la instalación de cámaras detectoras de somnolencia y otros sistemas de asistencia a la conducción en los vehículos de transporte intermunicipal. Solo a través de una acción coordinada y decidida se podrá reducir significativamente la incidencia de la fatiga en los accidentes viales y proteger la vida de los conductores y los pasajeros. Hidalgo destaca la importancia de una cultura de responsabilidad y ética en la conducción, donde el descanso adecuado y el cumplimiento de las normas sean prioridades. La implementación de medidas preventivas, como la instalación de cámaras detectoras de somnolencia y la creación de una infraestructura vial que facilite el descanso de los conductores, es esencial para lograr una reducción significativa de los accidentes viales en Colombia. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para abordar este problema y proteger la vida de los ciudadanos





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