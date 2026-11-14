Expertos desmiten que drones cambien equilibrio del conflicto armado en Colombia

Analistas señalan que los drones de los grupos armados ilegales en Colombia son herramientas tácticas de bajo costo que limitan operaciones de la Fuerza Pública, sin alterar la superioridad aérea militar ni el control territorial general.

Los grupos armados ilegales en Colombia han intensificado el uso de drones no tripulados como una innovación táctica de bajo costo y alta efectividad para obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública. Esta tendencia tecnológica no representa un cambio en el equilibrio estratégico del conflicto, sino una adaptación criminal que busca aumentar el riesgo en los desplazamientos militares y mantener confinadas a las unidades de seguridad en sus posiciones actuales.

Impacto Táctico de Drones en Operaciones Militares

La utilización masiva de estos aparatos no ha fortalecido la capacidad estratégica de los grupos para ocupar territorios o desplazar militarmente a las fuerzas del Estado. Lo que se observa es un efecto de contención que limita las operaciones de patrullaje y aumenta la vulnerabilidad de los desplazamientos de seguridad, lo que puede llevar a la reducción de la presencia estatal en ciertas zonas por falta de capacidades defensivas específicas ante estos ataques.

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Estas herramientas no permiten establecer frentes de batalla ni consolidar un control territorial sostenido, ya que no existe una guerra de posiciones tradicional ni un dominio aéreo disputado. La retirada de algunos puestos policiales o la limitación de operaciones en áreas específicas responden más a la necesidad de mitigar riesgos locales inmediatos que a una conquista estratégica de espacios por parte de los criminales.

Limitaciones Tecnológicas y Supremacía Aérea Militar

El componente aéreo de los grupos armados se limita a aparatos adaptados del uso civil para distancias cortas, con baja autonomía y tecnología rudimentaria de detección y control. No se han reportado adquisiciones de drones militares con carga de artillería pesada ni tecnología avanzada de países como Irán, lo que descarta la posibilidad de que estos artefactos desafíen la superioridad aérea garantizada de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional.

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La superioridad aérea de las Fuerzas Armadas nunca ha estado en cuestión durante los sesenta años de conflicto interno, y continúa siendo un factor disuasivo que los grupos criminales no pueden revertir. Aunque el riesgo para la población civil y los agentes de seguridad ha incrementado notablemente en regiones como el Cauca y el Catatumbo, esto refleja una amenaza de seguridad pública local y no un cambio en la dinámica bélica nacional.

Desafíos en Contramedidas y Respuesta Gubernamental

Existe una preocupación relevante sobre la lentitud de las Fuerzas Militares para desarrollar capacidades de innovación y adaptación tecnológica que permitan detener el uso de estos aparatos, considerando que su proliferación se ha acelerado en los últimos dos años. La falta de un sistema nacional moderno y eficiente de defensa contra drones evidencia vacíos en la doctrina de seguridad que requieren atención inmediata para proteger a la población y a los efectivos de seguridad.

El precedente de un proyecto anterior, que fue mal concebido y mal estructurado, no llegó a término durante la administración anterior, lo que subraya la necesidad de diseñar soluciones integrales y bien planificadas. Colombia aún está a tiempo para implementar contramedidas efectivas que neutralicen la amenaza de estos drones adaptados del mercado civil, sin que ello implique una reconfiguración del conflicto armado interno.