Expertos energéticos advierten aumento moderado en tarifas y fragilidad del sistema ante El Niño 2026

Los gremios Acolgen y Andeg alertan sobre presión en el sistema eléctrico colombiano por la llegada de El Niño, posible incremento en precios de bolsa y necesidad de fortalecer la generación térmica y los combustibles.

Expertos del sector energético colombiano advierten sobre posibles aumentos en las tarifas de electricidad y señalan la fragilidad del sistema ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.

Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), existe una certeza científica superior al 90% sobre la ocurrencia del evento climático, lo que reactiva las preocupaciones sobre la capacidad del parque generador, el nivel de los embalses y la estabilidad de los precios de la energía. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), Natalia Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Generación (Andeg), Alejandro Castañeda, coincidieron en que el sistema eléctrico nacional enfrenta un escenario de presión para los próximos meses, especialmente por la necesidad de aumentar el uso de plantas térmicas de gas importado cuando disminuya la generación hidráulica.

Uno de los principales temores de los usuarios finales es que los precios de bolsa, que determinan el costo marginal de la energía, experimenten incrementos significativos durante la temporada seca. Gutiérrez explicó que aproximadamente el 80% de la energía del país está cubierta mediante contratos de largo plazo con precios fijos, lo que amortigua el impacto directo de las fluctuaciones del mercado spot.

Sin embargo, el restante 15% o 20% de la demanda se adquiere en la bolsa, y sus precios tienden a subir cuando el sistema requiere recurrir a generación térmica, que es más costosa. Castañeda detalló que el componente de generación representa cerca del 40% de la factura total del usuario, y dentro de ese porcentaje, el precio de bolsa tiene un peso variable.

Según su análisis, al estar la mayor parte de la energía ya contratada a precio fijo, cualquier aumento en los precios de bolsa se traslada de manera moderada a la tarifa final. Aun así, ambos dirigentes reconocieron que podrían presentarse incrementos moderados en las tarifas, sobre todo si se debe recurrir masivamente a térmicas de gas importado, cuyo combustible está sujeto a volatilidad internacional.

El funcionamiento del sistema eléctrico durante El Niño se basa en un esquema de respaldo: en un año normal, entre el 80% y el 85% del consumo proviene de hidroelectricidad, aprovechando el caudal de los ríos y la capacidad de los embalses. Durante un evento como El Niño, las lluvias disminuyen y los niveles de los reservorios bajan, por lo que se intensifica el uso de plantas térmicas para conservar el agua y garantizar suministro en los meses más críticos.

Castañeda explicó que las térmicas pueden llegar a aportar hasta el 55% de la demanda nacional en situaciones de estrés hídrico, y su función principal es ayudar a ahorrar agua para llegar a la temporada seca de diciembre con embalses altos. En este sentido, la estrategia actual consiste en adelantar el consumo térmico desde ahora, para preservar los volúmenes de agua y evitar un colapso en los meses de mayor sequía.

Aunque descartaron un riesgo inminente de apagón generalizado, ambos líderes coincidieron en que el sistema atraviesa un momento de fragilidad producto del déficit de energía firme -la potencia disponible garantizada- que se arrastra desde hace años. Gutiérrez recordó que las cifras sobre el déficit han sido publicadas por XM, el administrador del mercado, desde hace más de tres años.

Castañeda precisó que actualmente el sistema presenta un déficit cercano al 2% o 3% de energía firme, mientras que durante los años de El Niño ese déficit podría ampliarse significativamente si no se toman medidas. La alerta se extiende al aspecto financiero del sector: Castañeda denunció que las deudas acumuladas del Gobierno nacional con los agentes del sector superan los 4 billones de pesos, de los cuales alrededor de 1,5 billones corresponden a obligaciones pendientes con los generadores térmicos.

Esa cifra equivale aproximadamente a 400 millones de dólares, y su magnitud compromete la capacidad de las plantas térmicas para adquirir los combustibles necesarios -gas, carbón o líquidos- para operar de manera continua durante el fenómeno. Ante este panorama, Acolgen y Andeg hicieron un llamado conjunto para acelerar tanto las medidas técnicas como las financieras que permitan enfrentar el El Niño con resiliencia.

Gutiérrez pidió garantizar la disponibilidad de gas importado y de otros combustibles, así como agilizar la entrada en operación de proyectos energéticos que están en construcción o en fase de pruebas, para reforzar la capacidad de generación y reducir la vulnerabilidad del sistema





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño 2026 Tarifas De Energía Generación Térmica Déficit De Energía Firme Deudas Del Sector

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria para el Mundial de 2026Así reaccionaron los convocados por Néstor Lorenzo para la cita orbital.

Read more »

Elecciones en Colombia 2026: Cómo evitar fraudes y estafas digitales, según expertosExpertos de Kaspersky lanzaron una guía de seguridad digital para las elecciones presidenciales en Colombia, alertando sobre encuestas falsas, fraudes y deepfakes.

Read more »

“Los sueños se cumplen”: así reaccionaron los jugadores de Colombia tras la convocatoria al Mundial 2026La Selección Colombia ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, tras conocerse la conv...

Read more »

Minvivienda alerta por posible fenómeno de El Niño en 2026: estas son las medidas anunciadasLa cartera advirtió sobre una alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno durante el segundo semestre de 2026.

Read more »