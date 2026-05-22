Expertos y líderes coinciden en una escalada violenta en centros olvidados del Estado colombiano

Las recientes escaladas violentas en varios departamentos del sur del país, especialmente en áreas abandonadas por el Estado, como el Cauca, han sido aggravated por el debilitamiento de la paz total y la consolidación de organizaciones criminales. La gobernadora de Silvia, Mama Liliana Pechene Muelas, ha acusado al Gobierno de no haber emitido pronósticos suficientes sobre el impacto negativo que se le estaba causando a las comunidades locales.

Expertos y líderes coinciden en que el abandono estatal en departamentos vulnerables como el Cauca, sumado a la fallida paz total, ha incidido en una escalada violenta.

Recientes hechos como el enfrentamiento entre comunidades indígenas agudizan la crisis. En las últimas semanas, Cauca y otros departamentos del sur han enfrentado una crítica situación de orden público por parte de disidencias y otros grupos armados. A menos de 10 días de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, la, especialmente en el sur del país, ha captado la atención de la opinión pública.

El fortalecimiento de las organizaciones criminales, ante la fallida paz total del Gobierno de Gustavo Petro, ha incidido en un inconmensurable incremento de la ola de violencia en regiones que históricamente han sido abandonadas por el Estado, como el Cauca o Nariño. Precisamente esto ha quedado evidenciado en el municipio de Silvia, Cauca, donde una disputa territorial entre las comunidades indígenas ha desatado una difícil situación de orden público para la comunidad.

Hasta el momento se ha reportado un balance de siete muertos y al menos 110 heridos





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