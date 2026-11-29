El expresidente del DANE aclara que la caída en el número de personas que ganan exactamente el salario mínimo es un efecto de medición y redondeo de ingresos, no una realidad laboral. Análisis detallado de las cifras y su impacto en la negociación del salario mínimo de 2027.

La aparente reducción del número de trabajadores que perciben exactamente el salario mínimo en Colombia se explica por métodos estadísticos y no por una pérdida real de empleos o ingresos. Este análisis detallado desglosa por qué las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran esta tendencia y cómo afecta la próxima negociación salarial.

Caída estadística de empleados con salario mínimo

Entre enero y septiembre de 2026, el número de personas que reportan exactamente un salario mínimo en la Encuesta de Calidad de Vida (GEIH) disminuyó drásticamente. Esta cifra bajó de 2.342.000 a 1.133.000 trabajadores, lo que representa una caída del 51,6 % en el periodo analizado.

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Este dato generó preocupación inicial, pero no refleja necesariamente un empobrecimiento acelerado. La proporción de trabajadores con ese ingreso exacto fue del 17,8 % en los primeros nueve meses de 2025 y descendió al 8,5 % en el mismo periodo de 2026. Sin embargo, esta comparación directa oculta matices importantes sobre cómo se capturan los ingresos.

Divergencia con el registro de seguridad social

Al contrastar la encuesta de hogares con el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), se observa una tendencia opuesta. El RELAB, construido con información directa de la seguridad social, muestra que la porción de vínculos laborales con un ingreso igual al mínimo subió de julio.

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Esta porción pasó del 23,4 % en 2025 al 24,6 % en 2026. Esta discrepancia demuestra que el contraste no depende únicamente de los meses elegidos, sino de la fuente de los datos. El RELAB solo cubre el empleo formal, mientras que la encuesta GEIH llega también a hogares que incluyen a trabajadores informales.

El efecto redondeo en las encuestas de hogares

Un factor clave es la forma en que los ciudadanos reportan sus ingresos. En años anteriores con salarios mínimos redondos, la proporción era mayor. En 2024, cuando el mínimo era de $1.300.000, esa casilla representaba el 16,3 % de los ocupados.

Con el aumento a $1.423.500, la cifra bajó al 10,1 %. Actualmente, con $1.750.905, la proporción se redujo al 4,8 %. Quien responde ganar "un millón setecientos cincuenta" aparecería bajo el mínimo por $905. Esto indica que el redondeo distorsiona la percepción de empleados en el umbral exacto.

Impacto en independientes y formalización

La caída del 56 % en independientes que reportan exactamente un mínimo se debe a que no tienen salario legal, por lo que no pueden "perderlo". Lo que cambia es cómo se declara y clasifica el ingreso en las encuestas. En la misma muestra, los ocupados que cotizan a pensión aumentaron en 450.000 personas.

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Esto refleja una formalización real del empleo. El empleo formal dependiente pasó de crecer un 2,5 % en enero a un −1,0 % en julio. Este dato preliminar confirma que el aumento del salario no fue inocuo para el mercado laboral, aunque la medición de ingresos exactos tenga limitaciones técnicas.

Propuestas para la negociación salarial de 2027

Para evitar malentendidos en la mesa de concertación, se recomienda que el DANE publique las respuestas en valores exactos antes del 10 de diciembre. Esto incluye datos sobre rangos con banda de tolerancia y el cruce por cotización a pensión.

Los expuestos a la negociación deben considerar ambos indicadores. La encuesta muestra tendencias de ingresos reportados, mientras que el registro muestra vínculos contractuales reales. Combinar ambas mediciones ofrece una visión más precisa para establecer el salario mínimo de 2027.