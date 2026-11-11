Explosión a la madrugada de RCN en Cali no causa daños ni víctimas

Una granada disparada frente a la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca, se detonó sin herir personas ni dañar la infraestructura del canal. La policía investiga y busca a los responsables.

Un ataque con granada se registró en la madrugada del miércoles 11 de noviembre frente a la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca. La explosión no provocó lesiones ni daños estructurales en el complejo donde opera RCN Radio y Noticias RCN.

Detalles de la explosión y la investigación

La Policía Metropolitana informó que dos hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo en el andén propio del centro. Los disparos se produjeron en la comuna 8, área inmediata de la oficina del medio.

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Las autoridades revisaron los circuitos cerrados de televisión y la grabación de cámaras de seguridad de la zona para identificar la motocicleta y tratar de ubicar a los autorres.

Dos individuos fueron individualizados inicialmente, pero sus nombres han sido descartados en la investigación actual. La tarea de deducir la identidad de los culpables sigue abierta.

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Se desplegó personal especializado en antiexplosivos para inspeccionar el sitio y descartar posibilidades de otro artefacto o elemento peligroso cercano. Esta medida busca garantizar la seguridad de los trabajadores del canal y vecinos del sector.

Reacción de la gobernadora y apoyo a los medios

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, calificó el incidente como un ataque a la libertad de prensa. A través de su cuenta de X expresó solidaridad con los periodistas de RCN y denunció la violencia contra la información.

En su discurso, Toro recordó que proteger a los medios es proteger el derecho a la información del ciudadano. "La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan", aseguró.

Impacto y próximos pasos para RCN y la comunidad

La detonación no dejó heridos, pero sirvió para resaltar vulnerabilidades de seguridad en instalaciones de medios de comunicación. El canal ha reforzado sus protocolos de vigilancia y coordinará con autoridades estatales para prevenir futuros eventos.

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El detenido, se espera que se concluyan las pruebas de las cámaras y la identificación de la motocicleta en los próximos días. Los resultados determinarán si la investigación continuará con nuevas acciones o si se clausurará el caso.

Mientras tanto, la comunidad de Cali mantiene alerta ante posibles amenazas a la infraestructura de prensa en la ciudad y al Valle del Cauca comparte la expectativa de que las autoridades logren garantizar la seguridad de los periodistas y del público en general.