Explosión con dron en peaje La Agustina cierra vía Panamericana temporalmente

Un dron con explosivo atacó el peaje La Agustina en Cajibío el sábado. La vía Panamericana entre Popayán y Cali quedó suspendida horas hasta su reapertura normal sin víctimas.

La madrugada del sábado registró un nuevo incidente grave de orden público en el departamento del Cauca, Colombia. Un artefacto explosivo fue arrojado mediante el uso de un dron hacia el sector del peaje La Agustina. Este punto estratégico se encuentra ubicado en el municipio de Cajibío, formando parte fundamental de la vía Panamericana que une las ciudades de Popayán con Cali.

Detalles del ataque en Cajibío

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por las autoridades competentes, el ataque ocasionó daños materiales leves en la infraestructura física del peaje. Afortunadamente, la explosión no dejó personas lesionadas ni causó bajas humanas directas. La naturaleza del incidente, centrado en la infraestructura vial, buscó afectar la operación del servicio de peaje en lugar de atacar personas directamente.

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Suspensión del tránsito vehicular

Inmediatamente después de la explosión, las autoridades dispusieron la suspensión total del tránsito vehicular por este corredor estratégico. El cierre de la vía permaneció activo durante varias horas, tiempo necesario para que los cuerpos de seguridad adelantaran las verificaciones técnicas y de seguridad correspondientes. Este protocolo de seguridad es estándar ante cualquier amenaza explosiva en zonas de alta conectividad.

La decisión de cerrar la ruta se tomó con el objetivo de garantizar la integridad de los conductores y permitir el acceso seguro de los equipos de desactivación. Durante este periodo, el flujo de transporte entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca se vio interrumpido completamente, afectando la movilidad regional.

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Reapertura normal de la vía

Una vez que se concluyeron las labores de inspección y aseguramiento del lugar, la vía fue habilitada nuevamente para el tráfico normal. Según los reportes más recientes, a la hora de la redacción de este informe, el tránsito se desarrolla con normalidad entre Popayán y Cali. Los conductores ya pueden utilizar la ruta sin restricciones adicionales impuestas por el incidente.

La reapertura rápida de la vía Panamericana es crucial para mantener la economía y la logística de transporte en la región suroccidental de Colombia. Las autoridades han confirmado que la vía está segura para el uso público después de los controles realizados.

Contexto de violencia en 2026

Este nuevo episodio se suma a otros hechos de orden público registrados durante el año 2026 en el mismo corredor vial. La recurrencia de estos ataques indica un patrón de violencia dirigido específicamente contra la infraestructura crítica de transporte en la zona. La vía Panamericana sigue siendo un objetivo estratégico para grupos armados ilegales que buscan afectar la conectividad nacional.

Un caso anterior ocurrido el pasado 4 de mayo sirve como referencia de la gravedad de estos incidentes. En aquella ocasión, la Policía Nacional informó sobre la ubicación y posterior desactivación exitosa de un cilindro que contenía aproximadamente 60 kilogramos de explosivos. El artefacto fue hallado en la vereda La Agustina, en un atentado contra la infraestructura del peaje que se encontraba en construcción en ese entonces.

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Con el ataque registrado durante la madrugada de este sábado, nuevamente se reportan afectaciones en este punto crítico de la vía Panamericana. La repetición de ataques en la misma ubicación subraya la necesidad de reforzar la seguridad en el corredor que conecta a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Las autoridades continúan monitoreando la situación para prevenir futuros incidentes similares en el futuro cercano.