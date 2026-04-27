Explosión de camioneta cargada con explosivos en El Plateado (Cauca) deja heridos y daños en la comunidad

Una camioneta con explosivos detonó prematuramente en El Plateado, Cauca, durante un ataque planeado contra la fuerza pública. El incidente, vinculado a las disidencias de las Farc, causó heridos entre uniformados y civiles, así como daños materiales. Las autoridades investigan el suceso mientras la comunidad enfrenta tensiones y suspensión de clases.

La madrugada del lunes 27 de abril, una camioneta cargada con explosivos estalló en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia ( Cauca ), cuando, según las primeras hipótesis de las autoridades, era movilizada para ejecutar un ataque contra la fuerza pública .

Las primeras informaciones indican que el vehículo había sido acondicionado con una alta carga explosiva y pretendía ser utilizado para impactar a uniformados del Ejército Nacional y de la Policía que permanecen en El Plateado en desarrollo de operaciones de control territorial. Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo explotó antes de tiempo, generando una fuerte onda expansiva que se sintió en distintos sectores del corregimiento y encendió las alarmas entre la comunidad.

Se trató de una activación anticipada de la carga cuando la camioneta aún no alcanzaba el punto donde pretendía ser detonada, según fuentes militares citadas por el diario El País. La explosión hizo parte de una ofensiva armada de mayor alcance contra las tropas desplegadas en esa zona del Cañón del Micay.

De acuerdo con versiones entregadas por miembros de la fuerza pública, hombres del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, la noche del domingo, también lanzaron artefactos explosivos desde drones y dispararon más de seis morteros artesanales contra la base donde se encontraban policías y soldados. El hostigamiento se presentó de manera coordinada, con lanzamiento de explosivos desde el aire y desde una camioneta acondicionada, buscando impactar directamente las posiciones de los uniformados, explicaron voceros castrenses.

Durante el ataque resultaron lesionados los patrulleros Duán Andrés Forero Arévalo y Edison Rivera, adscritos a los grupos operativos de Operaciones Especiales y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Aunque el atentado estaba dirigido contra la fuerza pública, la población civil volvió a quedar en medio del fuego. Reportes preliminares señalan que una menor de 14 años sufrió heridas y que varias viviendas y locales comerciales registraron afectaciones por la explosión.

Ventanas destruidas, fachadas agrietadas y familias en medio del pánico dejaron en evidencia la intensidad del estallido ocurrido en plena madrugada. Desde la Administración Municipal de Argelia rechazaron lo sucedido y anunciaron acciones inmediatas para atender la emergencia. El alcalde Osman Guaca confirmó que se adelanta un censo para establecer cuántas familias resultaron afectadas y el nivel de los daños en infraestructura.

Asimismo, y como medida preventiva ante el ambiente de tensión, este lunes fueron suspendidas las actividades académicas en las instituciones educativas oficiales del municipio. El atentado en El Plateado se suma a la oleada de acciones armadas ejecutadas por las disidencias durante el fin de semana en al menos 12 municipios del Cauca. A esto se añaden los recientes combates reportados entre el Ejército y el frente Carlos Patiño en el sector de El Estanquillo, sobre la vía Panamericana





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