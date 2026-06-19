Explosión de celular provoca accidente fatal en Córdoba: fallece reconocida académica

Trágico accidente automovilístico causado por la explosión de la batería de un teléfono celular mientras se cargaba, resultó en la muerte de una destacada profesora universitaria y gestora cultural en Córdoba.

Un trágico accidente relacionado con la explosión de un teléfono celular terminó cobrando la vida de una mujer que permaneció varios días internada en una unidad especializada para pacientes con quemaduras severas.

La víctima, identificada como la profesora y licenciada en Letras, viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando la batería de un teléfono celular que estaba conectado al cargador explotó dentro del vehículo. El estallido provocó momentos de confusión y causó que el conductor perdiera el control del automóvil, impactando contra una alcantarilla ubicada a un costado de la vía. La mujer sufrió graves quemaduras, afectaciones en las vías respiratorias y múltiples traumatismos producto del choque.

Equipos de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció bajo observación médica y asistencia respiratoria mecánica mientras los especialistas intentaban estabilizar su estado de salud. Sin embargo, con el paso de los días su condición se agravó y finalmente las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento, causando una profunda conmoción en los sectores académico y cultural de Córdoba, donde era ampliamente reconocida por su trayectoria profesional.

La fallecida, de nombre Alejandra Pagani, era licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y contaba con una sólida formación internacional. Entre sus estudios de posgrado se encontraban una Maestría en Gestión Cultural Internacional realizada en la Università di Genova, en Italia, así como una Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea obtenida en la Universidad Nacional de Córdoba. Compañeros de trabajo la describieron como una profesional comprometida, cercana y generosa.

La profesora Romina Rauber señaló que su fallecimiento representa una gran pérdida para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Pagani estaba casada desde hacía más de diez años con Gerardo Gasparutti, director de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Siglo 21, y era madre de un hijo. Su repentina partida ha dejado un vacío enorme entre sus seres queridos y colegas, quienes la recuerdan por su dedicación a la docencia y la gestión cultural.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana en una ruta de la provincia de Córdoba. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a un fallo en la batería del teléfono como desencadenante. Especialistas advierten que el uso de cargadores no originales o baterías defectuosas puede incrementar el riesgo de explosiones. Este trágico suceso ha reabierto el debate sobre la seguridad de los dispositivos electrónicos en vehículos.

Mientras tanto, la comunidad académica se prepara para rendir homenaje a Pagani en los próximos días, con un acto en su memoria en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se destacará su legado en la promoción de la cultura y la educación





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