Explosión de meteoro sobre Boston genera estruendo audible en varios estados del noreste

Un meteoro ingresó a la atmósfera cerca de Boston a las 2:11 p.m., provocando una onda de choque que se escuchó en Massachusetts y Rhode Island. Testigos describieron vibraciones en ventanas y una bola de fuego visible, mientras la NOAA y la Sociedad Americana de Meteoros analizan el fenómeno. No se reportaron daños graves.

Un meteoro de gran tamaño ingresó a la atmósfera terrestre sobre la costa sur de Massachusetts, cerca de Boston , provocando una explosión que generó una onda expansiva audible en varios estados del noreste de Estados Unidos.

Según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los testimonios recogidos por la cadena CBS Boston, el fenómeno se produjo alrededor de las 2:11 p.m. del sábado, momento en el que se activaron los sensores satelitales que detectaron una señal compatible con la entrada de un cuerpo extraterrestre en la atmósfera. Desde Boston, Ipswich y Johnston, así como en localidades del vecino Rhode Island, testigos reportaron un fuerte estampido que sacudió ventanas, hizo temblar a sus mascotas y se sintió en el interior de varias viviendas.

Decenas de llamadas fueron recibidas por la emisora, que confirmó la difusión del ruido como una explosión repentina, aunque muchos habitantes no lograron observar la bola de fuego que la originó. Los expertos explican que los meteoritos atraviesan la atmósfera a velocidades que pueden oscilar entre 25.000 y 160.000 millas por hora.

Cuando un fragmento de mayor masa penetra las capas más densas del aire, genera ondas de choque supersónicas que se perciben como un fuerte estallido sónico, a veces a gran distancia de la trayectoria del meteoro. En este caso, la Sociedad Americana de Meteoros recopiló informes de observadores de varios estados que señalaron haber visto una brillante bola de fuego en el cielo poco antes de la explosión.

La combinación de la luz intensa y el potente ruido sugiere que el meteoro alcanzó una altitud relativamente baja antes de desintegrarse, liberando una cantidad considerable de energía en forma de calor y presión. Aunque el evento no provocó daños estructurales graves, sí despertó la preocupación de la población y de las autoridades locales, que monitorizaron la situación en tiempo real. Los servicios de emergencia se mantuvieron en alerta, pero no se registraron heridos ni incendios.

La NOAA continuará analizando los datos recopilados para estimar el tamaño y la composición del cuerpo celeste, y para mejorar los sistemas de detección temprana de futuros impactos. Este suceso refuerza la importancia de la vigilancia del espacio cercano a la Tierra, ya que eventos similares pueden ocurrir sin previo aviso y generar consecuencias significativas si el meteoro es de mayor magnitud.

En medio de la cobertura del fenómeno celestial, la cadena de noticias también incluyó información sobre políticas migratorias en Estados Unidos, pero esos contenidos forman parte de otra sección y no guardan relación directa con el meteoro que sacudió el noreste del país. La atención principal permanece en la explicación científica del estruendo, el impacto visual y la respuesta de los organismos de monitoreo atmosférico, que han confirmado que se trató de un evento raro pero dentro de los parámetros esperados para la región.





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