Explosión en Cali contra patrulla del GOES cerca a la Escuela de Carabineros

Una explosión cerca de la Escuela de Carabineros en Cali, el 12 de noviembre, dejó sin bajas confirmadas y abrió una investigación sobre un posible atentado contra una patrulla del GOES.

Una potente explosión sacudió la madrugada del jueves 12 de noviembre en el suroccidente de Cali, Colombia, generando una intensa alerta en el sector cercano a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. El suceso ocurrió en las inmediaciones del barrio Sinové, en una zona que rápidamente fue aislada por las fuerzas de seguridad para preservar la escena del crimen y comenzar las labores de investigación preliminar.

Detalles del atentado contra la patrulla Goes

La información inicial suministrada por la Policía Nacional indica que el objetivo del artefacto explosivo fue una patrulla del Grupo Especial de Operaciones Especiales, conocido como GOES, la cual se encontraba realizando labores de vigilancia rutinaria en la zona. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trató de un atentado directo contra los uniformados, aunque existen versiones preliminares que sugieren la activación de una moto bomba cerca del cementerio del sector Bella Suiza.

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Los testigos presenciales y habitantes de la comunidad reportaron que, además de la fuerte detonación, se escucharon ráfagas de disparos en los momentos posteriores al estallido. Este detalle ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que los perpetradores se retiraran bajo fuego cruzado o que hubiera más de un foco de tiroteo asociado al ataque, complicando el panorama de seguridad en el área acordonada.

Posiciones oficiales y versiones en conflicto

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles víctimas mortales o heridas, manteniendo en reserva los datos médicos para evitar rumores y asegurar la precisión de los reportes. La Policía Nacional ha confirmado el cierre de la vía pública y el acordonamiento perimetral del sector, estableciendo un perímetro de seguridad que impide el acceso de civiles y prensa al lugar de los hechos mientras se desactivan posibles artefactos secundarios.

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El alcalde de Cali ha reafirmado la postura de la administración municipal frente a este tipo de actos de violencia, destacando la coordinación con la Fuerza Pública para garantizar la orden ciudadana. La gestión local ha enfatizado que cualquier intento de generar caos mediante explosivos será respondido con la aplicación estricta de la ley y el despliegue de los recursos necesarios para la captura de los responsables.

Impacto en el contexto reciente y próximos pasos

Este incidente se produce apenas un día después de que un artefacto explosivo detonara frente a las instalaciones de la estación de RCN en Cali, durante la madrugada del miércoles previo. Aquel ataque anterior dejó daños materiales significativos en la fachada del edificio mediático, un hecho por el cual la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa económica de hasta 50 millones de pesos para facilitar la captura de los involucrados.

La secuencia de atentados en un plazo tan breve ha incrementado la tensión social y la preocupación por la seguridad pública en la ciudad vallecaucana. Las autoridades continúan con las verificaciones técnicas en la escena del suceso del jueves, analizando los restos del artefacto y las balísticas para determinar el modus operandi exacto y establecer los vínculos, si los hubiera, con otros grupos delincuenciales operando en el suroccidente de la ciudad.