Un carro bomba con 80 kilos de explosivos atacó la Gobernación del Meta en Villavicencio el 23 de noviembre. El atentado dejó 23 heridos y afectó más de 85 predios históricos y comerciales.

Una violenta explosión de gran magnitud sacudió el centro de Villavicencio la noche del lunes 23 de noviembre, cuando un vehículo cargado con más de 80 kilos de material explosivo fue detonado frente a la sede de la Gobernación del Meta. Este ataque terrorista, clasificado como un carro bomba, dejó un saldo inmediato de 23 personas heridas y provocó graves daños estructurales en decenas de edificaciones comerciales, residenciales y patrimoniales ubicadas en el entorno de la administración departamental.

Detalles técnicos del ataque y vehículo utilizado

La Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó públicamente durante una entrevista con Blu Radio que la maquinaria utilizada para el atentado era una camioneta Renault Oroch de color blanco. Las autoridades reportaron que este vehículo fue estacionado intencionalmente a pocos metros de la entrada principal de la Gobernación, lo que maximizó el impacto de la detonación en los inmuebles circundantes y en la infraestructura pública de la sede departamental.

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La fuerza de la explosión fue capaz de destroz fachadas, volar techos, romper extensos ventanales y desestabilizar estructuras de edificios históricos y comerciales. El balance preliminar de la Alcaldía de Villavicencio identificó daños directos en más de 85 predios, aunque el alcalde Alexander Baquero aclaró que la cifra real de propietarios afectados podría acercarse a las 500 personas si se contabilizan por separado los apartamentos y locales comerciales dentro de edificios regidos por el régimen de propiedad horizontal.

Impacto en patrimonio histórico y comercios locales

El ataque dejó un rastro de destrucción que impactó profundamente la vida económica y cultural de Villavicencio, afectando negocios con décadas de trayectoria. Entre los establecimientos dañados se encuentra el restaurante El Samán, una institución que llevaba más de 40 años atendiendo a los habitantes de la ciudad y que sufrió destrozos severos en su techo e infraestructura, obligándolo a cerrar sus puertas temporalmente. También resultaron afectados una panadería tradicional considerada bien de interés patrimonial y cultural del municipio, una ferretería, una talabartería y una óptica que, según las primeras evaluaciones, quedó prácticamente destruida.

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Las consecuencias se extendieron a edificios religiosos y culturales en el corazón de la ciudad. La casa parroquial presentó daños significativos, y el alcalde Baquero relató que en ese inmueble se encontraban en proceso de preparación para montar el pesebre navideño cuando ocurrió la detonación. La Catedral Nuestra Señora del Carmen y otros edificios históricos cercanos también fueron incluidos en el balance oficial de afectaciones, lo que subraya la gravedad del ataque contra el tejido social y cultural de la región.

Investigación sobre autores y alias mencionados

Las autoridades judiciales y de seguridad nacional han iniciado una búsqueda intensiva para identificar a los responsables logísticos y ejecutores de este delito. La Fiscalía General de la Nación ha dirigido sus investigaciones hacia el Frente 39 de las disidencias de las FARC, señalando al alias Patón como un posible ejecutor material del ataque. Paralelamente, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, atribuyó la planificación del atentado a otra figura criminal conocida como el alias Antonio Medina, anunciando que las unidades antidisturbios irán tras él para asegurar su captura y juzgamiento.

Mientras avanzan los operativos de inteligencia para desarticular las redes que planearon el crimen, la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Villavicencio han anunciado conjuntamente una recompensa monetaria de hasta 150 millones de pesos colombianos. Esta suma económica está destinada a cualquier persona que brinde información útil y verificable que permita identificar y capturar a los autores intelectuales y materiales del carro bomba, fortaleciendo los esfuerzos comunitarios y estatales por restablecer la seguridad.

Respuesta institucional y apoyo a las víctimas

La reacción inmediata de las administraciones locales incluyó la disposición de maquinaria pesada para retirar los escombros que bloqueaban las calles y facilitar el acceso a los residentes. El alcalde Alexander Baquero indicó que buscará coordinar con el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, alternativas de apoyo financiero y técnico para los comerciantes y propietarios que deberán asumir costos de reparación o que no podrán reabrir sus negocios en el corto plazo. Este plan de atención busca mitigar el impacto económico en la comunidad más afectada.

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Los comerciantes y residentes se enfrentan ahora a una situación compleja, con muchos intentando recuperar productos y equipos dañados, mientras otros calculan pérdidas que comprometen su sustento. La gobernadora Rafaela Cortés y las autoridades han rechazado enérgicamente este acto de violencia, reafirmando que el Estado no cederá ante el terror y garantizando la protección de la ciudadanía. Las investigaciones continúan activamente para determinar si existen vínculos con otros atentamientos recientes en la región y para establecer la cronología completa de la logística del ataque.