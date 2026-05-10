Explosión en mina Las Quintas deja a cuatro trabajadores atrapados en Cucunubá, Cundinamarca

Un fuerte accidente en una mina de Cundinamarca ha dejado a cuatro trabajadores atrapados. La emergencia ha sido atendida por autoridades y cuerpos de emergencia, y se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre el estado de los trabajadores atrapados.

Una explosión registrada en la tarde de este sábado en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá , dejó a cuatro trabajadores atrapados , según confirmó el gobernador de Cundinamarca , Jorge Emilio Rey.

Los mineros fueron identificados como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López. A través de su cuenta de X, Rey señaló que en el lugar ya se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, ambulancias con personal médico, organismos de atención de emergencias, el Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía de Cucunubá, que trabajan de manera coordinada en las labores de búsqueda y rescate.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantenemos comunicación permanente con el municipio y el Consejo de Gestión del Riesgo para hacer seguimiento a la situación y coordinar la atención de esta emergencia, indicó Rey. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Subestación Cucunubá, confirmó que el accidente se produjo por una explosión al interior de la mina y que los trabajadores se encuentran sepultados a 500 metros.

La entidad reiteró que el equipo de Salvamento Minero permanece en el sitio con apoyo del CRUE de Cundinamarca, la Policía, ambulancias de la zona y la administración municipal. Las autoridades continúan con las labores de rescate y se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre el estado de los trabajadores atrapados





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