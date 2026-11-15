Explosión en peaje Pipiral cierra plataforma en vía Bogotá-Villavicencio

Una explosión en el peaje Pipiral obligó a operar con un solo carril la vía Bogotá-Villavicencio. Conoce los detalles del incidente, las medidas de desvío y el impacto en el transporte de mercancías.

Una detonación ocurrida la madrugada del domingo 15 de noviembre en el peaje Pipiral afectó la infraestructura vial, dejando una plataforma fuera de servicio. Este incidente en la vía Bogotá-Villavicencio obligó a la concesionaria Coviandina a habilitar un desvío provisional que mantiene la circulación en ambos sentidos, aunque con restricciones operativas significativas.

Detalles del atentado en Pipiral

El hecho ocurrió a las 2:25 a. m. en el sentido Villavicencio-Bogotá, cuando un vehículo fue detonado en las inmediaciones de la caseta de peaje. La empresa Coviandina confirmó que no hubo personas heridas como resultado de la explosión, pero advirtió que una de las plataformas quedó inutilizada. La detonación provocó daños estructurales que requirieron el cierre preventivo del corredor en ambas direcciones.

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Las autoridades iniciaron inmediatamente verificaciones de seguridad y labores técnicas en el lugar. Una vez se determinó que existían condiciones mínimas de seguridad, Coviandina habilitó desde las 4:00 a. m. un bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada. La plataforma 2, que fue el objetivo directo del atentado, permanece cerrada. Los conductores deben compartir el mismo tramo para los flujos entrantes y salientes.

Posiciones de autoridades y concesionaria

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, calificó el evento como un atentado contra la economía y la movilidad de la región. La mandataria anunció la conformación de un consejo de seguridad que involucra a la Fuerza Pública y a la Fiscalía General de la Nación. Este mecanismo busca analizar la situación y reforzar las estrategias de protección en el corredor vial estratégico.

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Coviandina rechazó formalmente el ataque y manifestó su total respaldo a las investigaciones que lideran las autoridades competentes. La concesionaria solicitó a los conductores respetar estrictamente la señalización vigente y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito. Aunque no se han revelado plazos definitivos para las reparaciones, la empresa ha asegurado su compromiso con la normalización del servicio.

Impacto en el transporte y tarifas

El peaje Pipiral, ubicado en el kilómetro 72 de la vía al Llano a unos 15 kilómetros de Villavicencio, es una estación crítica para la conexión entre Bogotá y los departamentos de la Orinoquía. La operación por una sola plataforma exige extremar las precauciones, especialmente considerando la alta presencia de vehículos de carga que transportan buena parte de la producción regional hacia el centro del país.

La infraestructura afectada representa un componente económico importante para los usuarios. En 2026, la tarifa para automóviles, camperos y camionetas superó los COP 29.100, mientras que la categoría más costosa, la VII, alcanzó los COP 147.000. La interrupción del servicio normal afecta directamente a los usuarios que dependen de esta ruta para el abastecimiento de la capital del Meta y el transporte de pasajeros.