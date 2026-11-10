Explosión en polvorería de Caldas deja dos muertos y moviliza a autoridades

Una explosión en una polvorería de la vereda Salinas, Caldas, mató a dos personas el 10 de noviembre. El CTI investiga las causas del incidente.

La Alcaldía Municipal de Caldas confirmó este martes 10 de noviembre que una explosión ocurrida en una instalación de almacenamiento de pólvora dejó como saldo dos fallecidos. El incidente se registró en la vereda Salinas, zona rural del municipio antioqueño, donde la administración local activó los protocolos de emergencia al recibir el reporte a primera hora de la tarde.

Movilización de unidades de respuesta ante la emergencia

Ante la gravedad de los hechos, la Administración Municipal desplegó inmediatamente a múltiples entidades de socorro para garantizar la seguridad de la zona y asistir a las víctimas. La Unidad de Gestión del Riesgo del municipio, junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Policía Nacional y los agentes de tránsito, fueron los primeros en llegar al sitio para controlar la situación y asegurar el perímetro afectado.

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La secretaria de Infraestructura de Caldas, Alejandra Castaño Raigoza, detalló que la situación está siendo atendida por las autoridades competentes. Confirmó que se encontraron dos personas fallecidas en el lugar y que ya se convocó a todas las instancias correspondientes para iniciar las diligencias legales necesarias tras el suceso trágico.

Despliegue judicial y levantamiento forense por parte del CTI

A las 1:10 p. m., se notificó a una unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Este equipo técnico se desplazó rápidamente hasta la escena del crimen para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar pruebas materiales fundamentales para la investigación posterior del caso.

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Además del personal del CTI, permanecen en el sitio un fiscal del Ministerio Público y representantes del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Estas autoridades están a la espera de las diligencias técnicas para determinar la responsabilidad penal y coordinar los siguientes pasos procesales según lo establecido en la normativa vigente.

Competencia policial y ausencia de otros lesionados reportados

La secretaria Alejandra Castaño Raigoza aclaró que, aunque la Alcaldía colabora con la gestión humanitaria, el caso queda bajo la competencia exclusiva de la Policía Nacional para la investigación criminal. Hasta el momento, la administración municipal no reporta otras personas lesionadas además de los dos fallecidos, lo que sugiere que el impacto se concentró en quienes se encontraban dentro o muy cerca de la estructura dañada.

No obstante, aún desconocen las causas exactas que provocaron la detonación ni si existen viviendas cercanas afectadas por la onda expansiva. Las autoridades mantienen la zona aislada mientras evalúan la estabilidad estructural de los alrededores y buscan establecer el origen preciso del material inflamable.

Historial de incidentes previos en la misma vereda Salinas

Este no es el primer evento catastrófico registrado en la vereda Salinas debido a la manipulación de explosivos. En octubre de 2024, una explosión similar en una vivienda utilizada para fabricar y almacenar pólvora dejó dos heridos y afectó al menos ocho viviendas en la misma zona rural.

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Dos de esas casas quedaron completamente destruidas, mientras que otras seis sufrieron daños parciales significativos. En aquel entonces, el alcalde de Caldas informó que la causa fue una descarga eléctrica generada por las fuertes lluvias de esa noche, un factor climático que podría estar relacionado con las condiciones actuales de la región.