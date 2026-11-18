Un presunto terrorista fallece en Nariño por explosión accidental en peaje. El Ejército neutraliza el ataque en Contadero sin daños civiles.

Un presunto terrorista perdió la vida la madrugada de este miércoles en el departamento de Nariño, tras sufrir una explosión accidental en sus manos mientras intentaba instalar un artefacto explosivo en el peaje El Contadero. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche en la vereda San Andrés del municipio de Contadero, ubicándose en un punto estratégico de la Vía Panamericana que conecta la frontera de Rumichaca con Ecuador y la ciudad de Pasto.

Detonación accidental durante operación militar

El coronel Luis Erazo Arteaga, comandante del Batallón Especial Energético y Vial N° 20, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, confirmó que efectivos militares tenían tropas desplegadas en el puesto de control vehicular. Dos individuos llegaron a la zona en una motocicleta con la intención de perpetrar el atentado, pero al percibir la presencia de las fuerzas armadas intentaron huir del lugar.

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Durante la maniobra de escape, el dispositivo explosivo que cargaba uno de los sujetos se detonó de manera accidental en sus manos, causando su muerte inmediata. Las autoridades no han revelado detalles sobre el tipo de explosivo que portaba ni han confirmado la identidad de la víctima fallecida en este momento.

Responsabilidad atribuida a Farc y El N

Las investigaciones preliminares de las autoridades apuntan a que este ataque terrorista fue planeado por el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o por el Ejército de Liberación Nacional. Ambos grupos armados han intensificado sus actividades en las últimas semanas ejecutando diversos ataques contra distintos peajes en diferentes regiones del país.

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El compinche del terrorista fallecido logró escapar de la escena antes de que se completara la intervención militar. El coronel Luis Erazo Arteaga señaló que gracias a la rápida reacción de los soldados, la acción terrorista fue neutralizada exitosamente. Se confirmó que no se registraron afectaciones a la población civil durante el incidente.

Seguridad vial y contexto nacional reciente

Las tropas del Ejército Nacional mantienen su presencia y control en el sector del peaje El Contadero para proteger a los ciudadanos que transitan por este importante corredor vial. El incidente se suma a otros recientes eventos de seguridad en la región, destacando un ataque frustrado el martes 17 de noviembre en el peaje del municipio de Flandes, Tolima.

En aquel caso, el Ejército evitó otro atentado al encontrar un taxi abandonado a pocos metros del peaje que transportaba 60 kilos de explosivos. En esa oportunidad, el artefacto no logró detonar, evitando daños mayores. La coordinación entre las fuerzas militares y los controles de seguridad sigue siendo prioritaria para garantizar la movilidad y seguridad en las vías principales del territorio.