Explosivo en Peaje Pipiral daña vía Bogotá-Villavicencio sin víctimas

Un atentado con explosivos en el peaje Pipiral dañó infraestructura el 15 de noviembre de 2026. No hubo heridos en la vía al Llano, pero se activó el sistema Bypass para mantener el tránsito.

Un atentado con explosivos ocurrió en el peaje Pipiral, ubicado sobre la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, el domingo 15 de noviembre de 2026. Este hecho violento provocó daños materiales significativos en las taquillas de recaudo y en los vidrios de algunas viviendas cercanas, interrumpiendo temporalmente el flujo vehicular en el corredor. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni fallecidos como resultado de la detonación.

Detalles del atentado en la vía al Llano

El artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada del 15 de noviembre en el sector del peaje, que se encuentra en jurisdicción del departamento del Meta, a aproximadamente trece kilómetros de la ciudad de Villavicencio. La explosión afectó específicamente el sentido Villavicencio-Bogotá, dañando la infraestructura de cobro y los cristales de edificaciones adyacentes. Aunque el impacto fue visible en las redes sociales, el balance preliminar destaca que no hubo víctimas humanas entre los trabajadores del peaje o los usuarios que transitaban por la zona.

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Reacciones de Coviandina y cierre temporal

Inmediatamente después del incidente, las autoridades competentes ordenaron el cierre total del tránsito en el sentido Villavicencio-Bogotá para garantizar la seguridad y permitir las inspecciones técnicas. La Concesionaria Vial Andina, también conocida como Coviandina, informó a los conductores sobre la situación y solicitó su atención a las instrucciones del personal autorizado. Este cierre fue necesario para que los organismos encargados recogieran evidencias y descartaran nuevos riesgos en la zona afectada por la detonación.

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Activación del sistema Bypass para reanudar el tránsito

Tras completar las verificaciones de seguridad iniciales, se habilitó el paso de vehículos en ambos sentidos mediante una alternativa temporal. La circulación se recuperó utilizando la antigua calzada con el sistema Bypass, lo que permitió restablecer parcialmente la movilidad en este punto estratégico del corredor entre la capital y los Llanos Orientales. Esta medida buscó minimizar las afectaciones al tráfico durante las labores de investigación que continuaron en el lugar.

Investigación y antecedentes de violencia en la zona

La identidad de los responsables del atentado aún no ha sido establecida públicamente, y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Si bien han surgido versiones en la comunidad local sobre supuestos mensajes de advertencia difundidos por WhatsApp antes del ataque, no existe confirmación oficial sobre su autenticidad o su relación directa con el evento. El peaje Pipiral ya había sido objeto de un ataque similar en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía envió un equipo especial para investigar la incident