Expodrinks 2026 en Barranquilla: Dálmata y Rikarena lideran cartelera musical

Expodrinks 2026 llega a Barranquilla con conciertos de Dálmata y Rikarena, catas de bebidas y coctelería caribeña en Puerta de Oro. Agenda completa.

La ciudad de Barranquilla se prepara para acoger la nueva edición de Expodrinks 2026, un evento multimodal que fusionará la industria del entretenimiento con la cultura gastronómica y beverageera. Desde el jueves 13 de noviembre, el centro de convenciones Puerta de Oro se transformará en el epicentro de una programación que destaca por la integración de artistas de renombre internacional y nacional, junto con experiencias sensoriales enfocadas en diferentes tipos de bebidas.

Artistas Internacionales y Géneros Urbanos

La nómina musical de Expodrinks 2026 ofrece un recorrido diverso que abarca desde el reguetón hasta el merengue clásico, garantizando un atractivo amplio para el público asistente. Entre los confirmados se encuentra Dálmata, el reconocido cantante puertorriqueño, quien es una figura clave de la primera generación del reguetón y traerá su sonido urbano característico al escenario del evento.

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La representación del merengue estará a cargo de Rikarena, una agrupación dominicana que consolidó su fama en la escena tropical durante la década de los noventa. Esta presencia busca revalorizar los ritmos tropicales que marcaron una época dorada en la música latina, ofreciendo a los asistentes de Puerta de Oro una experiencia nostálgica y festiva.

Tradiciones Colombianas y Sonidos Caribeños

El componente tradicional colombiano tendrá una presencia significativa gracias a artistas como Rafa Pérez y Wilfran Castillo, dos voces emblemáticas del vallenato que mantienen un lugar destacado en la música nacional. Su participación asegura que los ritmos de acordeón sigan siendo protagonistas en un escenario que valora la identidad cultural de la región norte.

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La agenda también incluye una fuerte carga de salsa y ritmos tropicales contemporáneos con la participación de La Nómina del Pin, Orquesta La 33, A Palo Seco, Long Play Band y Charlie Cardona. Este conjunto de bandas complementa la oferta musical, proporcionando un ambiente variado que satisface los gustos más diversos de los visitantes del evento.

Además, el componente caribeño estará representado por exponentes de la champeta, un género originario de la costa atlántica colombiana. Luister La Voz, Óscar Prince, Criss y Rony serán los encargados de llevar estos ritmos a la feria, cerrando el ciclo musical que va desde el reguetón hasta las tradiciones del Caribe colombiano.

Catas Especializadas y Espacios Inmersivos

Más allá de los conciertos, la programación de Expodrinks 2026 contempla actividades orientadas a la educación y degustación de bebidas. Las catas especializadas se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre, en un horario que abarca desde las 5:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, permitiendo a los asistentes profundizar en el mundo de los aromas y sabores.

Las actividades se distribuirán estratégicamente en tres espacios principales: el Salón Origen, el Premium Bar y el Auditorio. En estos recintos se desarrollarán experiencias inmersivas donde los participantes podrán identificar características específicas de las bebidas y explorar las distintas formas en que pueden combinarse, yendo más allá del simple consumo.

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Innovación en Coctelería con Sabores Locales

La coctelería ocupará un lugar de privilegio en esta edición gracias a la participación de Bartenders del Caribe y su propuesta Del Origen a la Experiencia. Esta iniciativa busca integrar ingredientes representativos de la región, tales como corozo, tamarindo, coco, mango y níspero, en nuevas preparaciones de bebidas alcohólicas y sin alcohol.

El objetivo de esta sección es demostrar cómo productos asociados directamente con la gastronomía caribeña pueden incorporarse a propuestas innovadoras de coctelería, ofreciendo una visión fresca y moderna de los sabores locales. Los asistentes podrán aprender técnicas de preparación y descubrir combinaciones únicas que reflejan la identidad gastronómica de la zona.

Información Logística y Horarios de Atención

Expodrinks 2026 tendrá lugar exclusivamente en el recinto Puerta de Oro, con un horario de apertura al público que se extiende desde las 4:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada. Este largo periodo de atención permite a los visitantes alternar entre las presentaciones en vivo, las actividades gastronómicas y los espacios de degustación sin prisa.

La feria se consolida como un punto de encuentro cultural que une la música de diversos géneros con la alta bebida y la gastronomía local. Con una marcada presencia de los sabores y ritmos del Caribe, Expodrinks 2026 promete ser una experiencia inolvidable para quienes busquen conectar con la oferta cultural y empresarial de la ciudad de Barranquilla durante estas fechas.