Exportaciones colombianas alcanzan US$4.600,4 millones en abril

El informe de Dane y Dian muestra que las exportaciones colombianas sumaron US$4.600,4 millones en abril, con un crecimiento del 11,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. El fuerte desempeño del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas fue el principal responsable del resultado positivo.

Las exportaciones colombianas alcanzaron US$4.600,4 millones en abril, registrando un crecimiento del 11,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. El fuerte desempeño del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, con ventas externas que aumentaron en 46,2% en abril de 2026, fue el principal responsable del resultado positivo.

Durante este mes, el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas exportó US$2.090,4 millones, concentrándose en un 45,4% del valor total exportado por el país. El crecimiento de este sector se debió principalmente al aumento de 72,3% en las ventas externas de petróleo, derivados del petróleo y productos conexos, que aportó 47,5 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

En línea con este comportamiento, Colombia exportó 14,2 millones de barriles de petróleo crudo durante abril, con un incremento del 18,1% en comparación con el mismo mes del año anterior





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Exportaciones Colombianas Grupo De Combustibles Y Productos De Industria Ventas Externas Exportaciones De Petróleo Grupo Manufacturero Agricultura Y Alimentos Industrias Extractivas Mercados De Exportación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alcalde Char entrega más de 600 nuevos metros lineales de vías en el barrio KennedyLa intervención en este sector incluyó obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de andenes y bordillos para mejorar el entorno y la funcionalidad de la vía.

Read more »

Alcalde Char entregó más de 600 metros lineales de vía en el barrio KennedyLa intervención, de acuerdo con el Distrito, sector incluyó obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de andenes y bordillos.

Read more »

Las exportaciones de Colombia crecieron un 11,7 % en abrilSegún el Dane, este resultado se debió principalmente al aumento del 46,2 % en las ventas externas de combustibles y productos de industrias extractivas (minería).

Read more »

Las exportaciones de Colombia crecieron 11,7 % en abril de 2026 gracias al petróleo.Las exportaciones colombianas crecieron 11,7 % en abril de 2026 y alcanzaron los 4.600 millones de dólares, impulsadas por el aumento en las ventas de petr...

Read more »