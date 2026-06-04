Exportaciones colombianas crecen 11,7% en abril impulsadas por combustibles y carbón

En los primeros cuatro meses de 2026 Colombia registró un aumento del 11,7% en sus exportaciones, liderado por el sector minero‑energético y con Cartagena como la aduana más activa, mientras que regiones como Bolívar enfrentaron descensos.

En el primer cuatrimestre de 2026 Colombia incrementó notablemente su desempeño comercial exterior. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las exportaciones alcanzaron los cuatro mil seiscientos puntos cuatro millones de dólares en el mes de abril, lo que eleva el acumulado de enero a abril a dieciocho mil cuatrocientos tres punto dos millones.

Este avance representa un crecimiento del once coma siete por ciento respecto al mismo mes del año anterior y subraya la importancia creciente del sector minero‑energético, cuyos productos impulsaron la mayor parte del aumento. En particular, el subsector de combustibles y carbón registró un salto asombroso de cuarenta y seis punto dos por ciento en sus ventas al exterior, lo que se tradujo en un impulso decisivo para la balanza comercial nacional durante el periodo analizado.

El dinamismo de las exportaciones se concentró en la Aduana de Cartagena, que mantuvo su liderazgo con una participación del cuarenta y uno coma uno por ciento del total de operaciones de comercio exterior. Entre enero y abril, la aduana procesó siete mil quinientos setenta y dos punto cuatro millones de dólares, superando en quinientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta mil dólares a los resultados obtenidos en el mismo intervalo del año previo.

Otras aduanas también mostraron variaciones relevantes: Medellín experimentó un incremento que la elevó del diez coma dos al quince por ciento de participación, mientras que Urabá pasó del uno coma cuatro al dos coma siete, lo que algunos analistas atribuyen al denominado efecto Puerto Antioquia. Las restantes aduanas se distribuyeron de la siguiente forma: Buenaventura diez punto cinco por ciento, Santa Marta ocho punto siete por ciento, Bogotá ocho punto uno por ciento, Barranquilla cuatro punto siete por ciento y otras regiones cubriendo el resto del mercado.

A nivel regional, el desempeño fue heterogéneo. El departamento de Bolívar, a pesar de su tradicional peso exportador, registró una caída del siete por ciento en el periodo enero‑abril, con ventas externas que descendieron a seiscientos catorce millones de dólares frente a los seiscientos sesenta punto cuatro millones del año anterior, situándose en el cuarto punto seis por ciento del total nacional y ocupando el séptimo lugar entre las regiones exportadoras.

Por su parte, Antioquia lideró con treinta y ocho punto uno por ciento, seguida de Bogotá con once punto ocho por ciento, Valle del Cauca con siete por ciento y Cundinamarca con seis punto cinco por ciento. Frente a estos resultados, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, calificó el panorama como positivo, destacando el crecimiento de once por ciento en abril y catorce por ciento en el acumulado enero‑abril, y señalando que el sector minero‑energético vuelve a ser el motor principal de las exportaciones, mientras que la agricultura y la manufactura mostraron tendencias negativas durante el mismo intervalo





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