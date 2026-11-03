Exportaciones Colombianas Crecen 12.8% en Enero-Agosto 2026

Las ventas externas de Colombia alcanzaron US$36,88 millones entre enero y agosto de 2026, impulsadas por el petróleo y el carbón con un aumento del 12.8%.

Las exportaciones colombianas registraron un crecimiento sostenido durante los primeros ocho meses de 2026, consolidando una tendencia positiva impulsada principalmente por la demanda internacional de recursos naturales estratégicos. Según los datos oficiales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE), el volumen total de ventas al exterior alcanzó la cifra de US$36.880,7 millones entre enero y agosto de este año.

Crecimiento Impulsado por Combustibles y Carbón

El sector energético y las industrias extractivas lideraron el desempeño comercial del país, reportando ventas externas por valor de US$14.863,4 millones. Esta cifra representa un incremento significativo del 16,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior 2025, demostrando la resiliencia de la matriz productiva ante fluctuaciones globales.

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Dentro de este grupo, la venta de hulla, coque y briquetas experimentó un salto espectacular del 99,4 %, mientras que las ventas de petróleo crudo y sus derivados aumentaron un 12,3 %. Juntos, estos productos contribuyeron con 23,9 puntos porcentuales a la variación total del grupo de combustibles, reforzando la posición de Colombia como proveedor clave de energía.

Contraste con Agroindustria y Manufacturas

A pesar del éxito en el sector primario energético, otros pilares tradicionales mostraron contracciones significativas que frenaron el potencial de crecimiento general. Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas descendieron un 4,1 %, ubicándose en US$9.731,5 millones durante el periodo analizado.

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La caída fue particularmente aguda en el cacao, cuyas ventas se desplomaron un 63,8 %, y en el café sin tostar descafeinado o no, que perdió un 11,5 % de su cuota de mercado. Estos dos productos combinados aportaron 4,9 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo, evidenciando desafíos estructurales en la competitividad agrícola.

Por su parte, las manufacturas también enfrentaron presión, con ventas totales de US$6.990,7 millones y una reducción del 1,5 %. La disminución en artículos manufacturados clasificados según el material (-12,0 %) afectó negativamente el rendimiento, aunque sectores específicos como los químicos lograron mantenerse estables.

Impacto del Oro y Destinos Comerciales

Un factor determinante para el balance positivo nacional fue el extraordinario desempeño del grupo "otros sectores", dominado por la minería aurífera. Las ventas de oro no monetario crecieron un 94,3 %, aportando 94,4 puntos porcentuales a la variación total del grupo, lo que compensó ampliamente las pérdidas en agricultura y manufactura.

En términos geográficos, Estados Unidos mantuvo su hegemonía como principal destino comercial, absorbiendo el 28,3 % del valor total exportado entre enero y agosto de 2026. Le siguieron Panamá, Italia, India, Canadá, Brasil y Países Bajos, configurando un mapa comercial diversificado pero altamente dependiente del mercado norteamericano.

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Rendimiento Mensual de Agosto 2026

Al analizar el mes específico de agosto de 2026, las ventas externas del país ascendieron a US$4.456,2 millones, marcando un crecimiento interanual del 15,1 %. Este resultado mensual fue casi exclusivamente atribuible al aumento del 127,0 % en las ventas del grupo de otros sectores, impulsado nuevamente por el oro.

El petróleo crudo representó un flujo constante de 11,9 millones de barriles vendidos, un 2,4 % más que en agosto de 2025. La energía eléctrica, por otro lado, sufrió una contracción drástica del 79,6 %, restándole 8,4 puntos porcentuales al crecimiento nacional total, lo que indica volatilidad en la exportación de servicios energéticos.

Los destinos principales en agosto fueron similares a la tendencia anual, con Estados Unidos liderando con un 27,2 % de participación. Sin embargo, países como Bélgica y Ecuador mostraron tendencias opuestas, con contribuciones negativas y positivas respectivamente a la variación total, reflejando dinámicas comerciales bilaterales cambiantes.