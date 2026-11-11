Exposición Nocturnos en la Biblioteca Nacional de Colombia enfrenta riesgo de cierre anticipado

La directora Julia Cristina Daza solicitó al Ministerio retirar la muestra Nocturnos antes de marzo 2027, generando alertas por censura y comparaciones con el Museo Nacional.

La exposición Nocturnos. Archivo de la noche, inaugurada el 30 de julio en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá, podría cerrar cuatro meses antes de su fecha programada para marzo de 2027. Fuentes cercanas a la entidad confirmaron que la directora Julia Cristina Daza Noguera solicitó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes el retiro inmediato de la muestra.

Solicitud de desmontaje ante controversias curatoriales

El primer aviso sobre esta situación potencial surgió el 8 de noviembre cuando Lucas Ospina, artista y profesor asociado del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, publicó en su cuenta de X que la directora Daza ya había solicitado el desmonte. Ospina calificó esta acción como una forma de desaparición violenta comparable a la ocurrida en el Museo Nacional. Al día siguiente, la periodista María Jimena Duzán compartió el mensaje y lo definió como un intento de censura cultural.

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María Paz Gaviria, historiadora del arte y exdirectora de ARTBO, se pronunció el 10 de noviembre afirmando que dentro de la Biblioteca buscan activamente la manera de desmontar la exposición. Gaviria señaló que no han encontrado un motivo legal para bajarla antes de marzo, pero sugirió que podrían argumentar la necesidad de espacio para celebrar los 250 años de la institución, evento que se cumple el 9 de enero de 2027.

Contenido sensible y paralelismos con el Museo Nacional

Nocturnos fue inaugurada bajo la dirección de Adriana Martínez-Villalba durante el gobierno anterior, con curaduría de Ximena Gama. La muestra reúne más de 230 piezas de las colecciones de la Biblioteca, incluyendo fotografías, manuscritos, periódicos, grabados, mapas y libros seleccionados por once investigadores. El hilo conductor es la noche para explorar temas como la fiesta, el duelo, el deseo y la violencia, comenzando con el ensayo Coro nocturno encargado al escritor Giuseppe Caputo.

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Según fuentes internas, dos secciones generan reparos en la dirección: La horrible noche, que aborda la masacre de las bananeras, la toma del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y el Acuerdo de Paz de 2016; y otra dedicada a la población LGBTIQ+. Estas áreas se consideran sensibles, con avisos indicando que los niños deben entrar acompañados. Esta situación recuerda el 15 de octubre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció una contrarrevolución cultural y el Ministerio ordenó desmontar piezas del Museo Nacional.

Impacto judicial y contexto institucional actual

El caso del Museo Nacional incluyó afiches de Carlos Pizarro y objetos de memoria feminista y LGBTIQ+, retirados bajo el argumento de evitar la apología al delito. Tras quince tutelas y un fallo del juez César Enrique Osorio Ortiz del Juzgado 24 de Familia que ordenó devolver las obras en 48 horas, las piezas regresaron el 29 y 30 de octubre. El Gobierno impugnó el fallo alegando competencia del Consejo de Estado.

Julia Cristina Daza asumió la dirección de la Biblioteca Nacional el 1 de octubre, una institución fundada en 1777. Su nombramiento ha sido cuestionado por trabajadores y el sector del libro debido a su trayectoria en comunicaciones y no en patrimonio. Desde su llegada, han surgido denuncias sobre malos tratos y retrasos, como el de la sala infantil que debía abrir el 1 de octubre pero se pospuso más de un mes por revisiones de contenido.