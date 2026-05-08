Expotatuajes en Plaza Mayoralive hasta domingo: la feria de creatividad y arte por la piel

El evento Expotatuajes, una feria que se celebra en la Plaza Mayor de Medellín y que atrae hasta 800 tatuadores provenientes de 15 países, será hasta este domingo. La feria, abierta desde hace 15 años, atrae anualmente a más de 120,000 asistentes y ha sido considerada por Alejandro Páez, director del evento, como la feria con los tatuadores más relevantes de América Latina Alejandro Páez hace un llamado a Medellín como destino obligado en la agenda de las convenciones anuales de tatuajes, en un esfuerzo por difundi ellas ya que la feria presenta un año de gestión. Tras hacer un recorrido por la historia del evento, se discuten las historias detrás de quienes decidan borrar sus tatuajes y la premiación y la organización de las categorías de concurso del tatuaje en la feria.

Hasta este domingo en Plaza Mayor estará abierta la edición número 16 de Expotatuajes , la feria de la creatividad y el arte sobre la piel que trae a cerca de 800 tatuadores de 15 países.

Haciendo cuentas, los organizadores de este evento detallan cómo a las 15 ediciones anteriores han asistido más de 120.000 asistentes, lo que hace de esta feria una de las más importantes de América Latina, superando a Brasil. Los mismos artistas destacan a Medellín como parada obligatoria en el calendario anual de las convenciones de tatuajes.

Puede leer: “Me lo hice por impulso... y me arrepentí”: las historias detrás de quienes deciden borrar sus tatuajes Alejandro Páez, director de Expotatuajes Medellín 2026, considera que esta es la expo más importante que existe en América Latina de este tipo: “tenemos shows, exhibiciones, Expoanime, que está lleno de sorpresas también, y aquí la gente verá lo máximo de la industria, la gente más relevante y muchísima diversión para todos”. Bajo el sonido de las agujas en movimiento, Alejandro explica que traer a más de 800 tatuadores a la feria no es una tarea fácil: “la gestión de Expotatuajes es un año de trabajo.

Usualmente visito 8 países promocionando la feria” La feria también es un foco importante de negocios; se espera que este año se muevan $2.5 millones de dólares.

“Los expositores vienen a hacer negocios con las más relevantes empresas de la industria de las tintas, agujas, insumos y actualizarse en las tendencias más recientes del mundo del tatuaje con las clases maestras





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