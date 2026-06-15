El expresidente de Colombia César Gaviria está hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá después de una cirugía abdominal. Según el parte médico, su evolución es satisfactoria y estable. La familia desmintió rumores sobre su fallecimiento, y Gaviria continúa activo en política, habiendo respaldado recientemente la candidatura de Paloma Valencia.

El expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras haber sido sometido a una cirugía abdominal . según informó la clínica mediante un comunicado emitido a solicitud de la familia.

El procedimiento se realizó el domingo y desde entonces el exmandatario, que gobernó entre 1990 y 1994, se encuentra bajo observación médica con un manejo integral y multidisciplinario. El parte médico indica que su evolución clínica es satisfactoria y estable, lo que sugiere una recuperación favorable. Estos reportes tranquilizadores contrastan con los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto fallecimiento, versiones que fueron desmentidas tanto por la familia como por el centro médico.

María Paz Gaviria, hija menor del expresidente, publicó una fotografía desde la clínica donde se ve a su padre con bata médica y gafas oscuras. Junto a la imagen, ella respondió a los rumores con una frase que alude a la célebre cita de Mark Twain: Los rumores sobre la muerte de mi padre han sido enormemente exagerados. A sus 79 años, César Gaviria sigue siendo una figura activa en la política colombiana.

Además de liderar el Partido Liberal, recientemente mostró su apoyo a la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta electoral del 31 de mayo. Este respaldo refleja su continua influencia en el panorama político nacional. La hospitalización del expresidente ha generado atención mediática y pública, pero los reportes oficiales mantienen la calma sobre su estado de salud.

El hecho de que continúe bajo manejo hospitalario es normal tras una intervención abdominal, y la calificación de evolución satisfactoria indica que no hay complicaciones apremiantes. La familia, al desmentir los rumores de manera contundente, ha buscado controlar la desinformación que suele proliferar en redes sociales en estos casos.

La mención a la cita de Twain añade un tono de ironía y experiencia, considerando la larga trayectoria pública de Gaviria y los numerosos episodios en los que su nombre ha estado en el centro de la atención. Su respaldo a Paloma Valencia y su participación en la campaña política ponen de manifiesto que, a pesar de su edad y del episodio de salud, mantiene un rol protagónico dentro del liberalismo colombiano.

Este episodio también ilustra cómo figuras históricas de la política siguen generando interés y preocupación ciudadana. La rapidez con la que se difundieron los falsos rumores y la pronta respuesta familiar subrayan los desafíos actuales para manejar la información en la era digital. En resumen, el expresidente está estable y en recuperación, con un pronóstico favorable, mientras su familia y el Partido Liberal continúan monitoreando su estado.

Su legado como arquitect de la Constitución de 1991 y como líder político perdura, y su respaldo en las elecciones recientes confirma su capacidad para mover fichas en el tablero político nacional. El episodio de salud, aunque generó alarma, parece controlado y no reviste gravedad según los informes médicos





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