Expresidentes Uribe y Gaviria se reunirán en Medellín para una coalición de centroderecha en 2026

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunirán en Medellín para diseñar una coalición de centroderecha de cara a las elecciones de 2026. Tras los rumores sobre el estado de salud del expresidente César Gaviria Trujillo, la Fundación Santa Fe informó que "Se encuentra bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal . El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable", cita la misiva que fue emitida por petición de los familiares del exmandatario.
Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria se reunirán en Medellín para diseñar una coalición de centroderecha de cara a las elecciones de 2026 . Tras los rumores sobre el estado de salud del expresidente César Gaviria Trujillo, la Fundación Santa Fe informó que "Se encuentra bajo manejo integral y multidisciplinario, posterior a una intervención quirúrgica abdominal .
El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable", cita la misiva que fue emitida por petición de los familiares del exmandatario. Aunque no se entregan detalles sobre la causa de la operación, se indica que por ahora Gaviria seguirá bajo observación a la espera de su recuperación para poder ser dado de alta
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