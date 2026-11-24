La Dimayor confirma que el asistente técnico de Atlético Nacional, Alexis Henríquez, será sancionado con tres partidos de suspensión por lenguaje ofensivo. Esta ausencia crítica coincide con el Clásico Paisa ante el Deportivo Independiente Medellín y afectará la estrategia táctica del cuerpo técnico en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2026-2.

El cuerpo técnico de Atlético Nacional enfrenta una pérdida significativa en el banquillo tras la confirmación oficial de la Dimayor. Alexis Henríquez, asistente técnico y mano derecha de Lucas González, será suspendido durante los próximos tres encuentros del equipo verde paisa. La sanción se deriva de su expulsión durante el partido inaugural de los cuadrangulares finales, disputado contra Once Caldas en el estadio Palogrande.

Detalles de la Sanción Disciplinaria

La Dirección Major de Fútbol Profesional (Dimayor) emitió un boletín oficial que detalla las causas de la suspensión para Henríquez. El asistente técnico recibió tarjeta roja directa por parte del juez central, Jhon Ospina, debido al uso de lenguaje ofensivo, grosero y obsceno contra los oficiales del partido. Esta acción viola el artículo 64, literal b) del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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La situación se intensificó tras la expulsión del defensa Andrés Felipe Marín en una jugada que fue considerada polémica por ambos sectores del banquillo. La ira de Henríquez ante la decisión del árbitro sobre Marín fue el detonante inmediato para su propia expulsión, privando al técnico Lucas González de su estratega principal en momentos críticos de la primera fecha.

Impacto Táctico en la Dirección Técnica

La ausencia de Henríquez deja un vacío notable en la planificación y ejecución táctica del conjunto medellinense. Con 43 años de edad, el samario ha sido fundamental en los últimos cuatro clubes que ha dirigido junto a González, aportando una experiencia clave en el posicionamiento y la lectura del juego. Su rol se centra específicamente en la organización defensiva y en la comunicación constante con el cuerpo técnico.

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Durante los entrenamientos, Henríquez se dedica a brindar información individual a los defensores, enfocándose en cómo proteger la portería, mantener el posicionamiento adecuado y interpretar las situaciones de juego dinámicas. Esta labor pedagógica es vital para mantener la coherencia defensiva del equipo, una especialidad que Henríquez también demostró como jugador mediante su inteligencia posicionales y manejo de balón.

Consecuencias en los Próximos Encuentros

La suspensión impacta directamente en una etapa crucial del campeonato local. Henríquez no podrá asistir al banco de suplentes durante la segunda fecha de los cuadrangulares, que se disputará el miércoles 25 de noviembre. En ese día, Atlético Nacional se enfrentará al Deportivo Independiente Medellín en el Clásico Paisa, un duelo de alta presión y rivalidad histórica.

Además del clásico, la ausencia se extenderá a las fechas siguientes del torneo. El equipo verde no contará con la asistencia de su estratega en la visita al Santa Fe en Bogotá durante la tercera fecha, ni tampoco en el partido de vuelta que se disputará en el estadio Atanasio Girardot. Esta racha de tres partidos consecutivos obliga a Lucas González a reestructurar su dinámica de banco sin uno de sus pilares fundamentales.

Leyenda Defensiva y Legado en el Fútbol Colombiano

Más allá de su rol actual, el perfil técnico de Henríquez está arraigado en su reputación como zaguero central destacado. Sus cualidades como jugador, como los pases largos y la capacidad de leer el juego para neutralizar la velocidad de los rivales, se traducen ahora en instrucciones claras para sus dirigidos. Su temperamento, aunque a veces genera tensión en los terrenos de juego, refleja su compromiso intenso con los resultados.

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La gestión del banquillo por parte de Lucas González deberá adaptarse a esta nueva realidad. Sin la intervención directa de Henríquez para transmitir cambios tácticos durante los partidos, la carga de análisis y decisión recae exclusivamente en el entrenador principal. El equipo deberá mantener su solidez defensiva bajo la dirección única de González mientras espera el retorno de su asistente para el cuarto partido de los cuadrangulares finales.