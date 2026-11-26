El presidente Nicolás Barguil expulsó a Alfredo Mondragón del recinto legislativo tras altercados con la representante Cathy Juvinao y otras bancadas.

La plenaria de la Cámara de Representantes finalizó este miércoles con la expulsión del recinto del congresista Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico. La medida drástica fue ordenada por el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, quien actuó de acuerdo con las atribuciones de la mesa directiva tras una serie de incidentes que alteraron el orden durante la sesión. Esta decisión pone fin a la participación del legislador petrista en los debates de la jornada, marcando un precedente en la dinámica interna de la cámara baja del Congreso colombiano.

Desarrollo de la Sesión y Controversia Presupuestal

El incidente tuvo lugar en medio del debate correspondiente a la adición presupuestal para el año 2026, un议题 de gran relevancia financiera y política. La tensión comenzó cuando Alfredo Mondragón centró su intervención en cuestionar directamente a la representante Cathy Juvinao. A pesar de que se le solicitó respetar las normas de conducta, su reacción escaló rápidamente el ambiente en el hemiciclo, generando un clima de confrontación directa que obligó a la dirección de la sesión a intervenir con firmeza para restablecer la serenidad del debate.

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Posiciones de los Congresistas y Llamados al Orden

La respuesta de la bancada opositora y de otras fracciones políticas fue inmediata y contundente. El representante liberal José Octavio Cardona fue una de las voces más destacadas en la reproach, gritando al congresista expulsado para exigirle respeto. Cardona recriminó a Mondragón por su actitud de superioridad, señalando que actuaba como si perteneciera a una mejor familia y asumiendo erróneamente que su capacidad para generar escándalo obligaba a los demás parlamentarios a guardarse silencio. Asimismo, el representante Jhon Jairo Berrío, proveniente del Centro Democrático, intervino para destacar que este no es el primer caso de tono irrespetuoso por parte de miembros del Pacto Histórico hacia sus colegas.

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Marco Reglamentario y Decisiones de la Mesa Directiva

Antes de tomar la sanción definitiva, el presidente Nicolás Barguil procedió a leer el artículo 73 de la Ley 5.ª de 1992, que constituye el reglamento interno del Congreso. Esta normativa establece claramente las sanciones aplicables por faltar al respeto a la corporación o insultar a sus miembros, delegando en el presidente la facultad de determinar la gravedad de la falta. Las opciones reglamentarias van desde un llamado al orden formal, pasando por una declaración pública de falta, hasta la suspensión del uso de la palabra durante el debate o la sesión. En los casos más graves, la ley permite suspender los debates por más de un día y hasta un mes, siempre que cuente con el concepto favorable de la mesa directiva.

Consecuencias Inmediatas y Futuro Legislativo

Como resultado final de la deliberación, Barguil anunció la suspensión del congresista Alfredo Mondragón únicamente por el resto de la sesión del día. Esta medida impide su participación inmediata en los debates pendientes, aunque no afecta su curul ni su derecho a asistir a la cámara en otras oportunidades. La decisión cierra un capítulo de conflicto dentro del pleno, pero deja al descubierto las tensiones internas y las divergencias ideológicas que caracterizan el trabajo legislativo actual. El resto de los legisladores continuaron con sus asuntos, dejando la sanción como una respuesta puntual al desorden generado en la sesión matutina.