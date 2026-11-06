Expulsión de venezolanos: más de 80 ciudadanos son trasladados al Catam en Bogotá

La expulsión de venezolanos avanzó en Bogotá con el traslado de más de 80 ciudadanos al Catam, rumbo a Cúcuta, Norte de Santander.

Más de 80 ciudadanos venezolanos fueron trasladados durante la madrugada del viernes 6 de noviembre al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá. El traslado hace parte de un procedimiento de expulsión coordinado por el Gobierno Nacional con las autoridades migratorias y de seguridad.

Según la información oficial, los extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades y están señalados de tener vínculos con distintas actividades delictivas en Colombia. Entre los delitos asociados a sus procesos figuran homicidio, extorsión y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.

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Traslado nocturno desde la Sijín hasta el Catam

El procedimiento comenzó en las instalaciones de la Sijín, en el centro de Bogotá, donde fueron concentrados los ciudadanos extranjeros. Allí se adelantaron las verificaciones de sus expedientes y los trámites administrativos necesarios para hacer efectiva la expulsión.

Hacia las 2:15 de la madrugada, las autoridades comenzaron a sacar a los retenidos de las instalaciones policiales. Los grupos fueron organizados en bloques de aproximadamente 20 personas, que abordaron varios buses de la Policía Nacional bajo la vigilancia de unidades especiales y efectivos del Ejército.

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El desplazamiento tuvo un amplio dispositivo de seguridad que incluyó vehículos oficiales, motocicletas de tránsito y tanquetas blindadas. La caravana recorrió vías del centro y occidente de Bogotá hasta llegar al Catam, donde los ciudadanos quedaron bajo custodia mientras se preparaba su transporte aéreo.

La operación contó con la participación de la Policía Nacional, Migración Colombia y el Ejército. Cada una de estas entidades cumplió funciones dentro del mismo dispositivo, desde la custodia de los retenidos hasta la vigilancia del recorrido.

Capturas en Bogotá y Medellín antes de la expulsión

Parte de los extranjeros incluidos en este procedimiento fueron detenidos durante los operativos de seguridad realizados recientemente en Bogotá y Medellín. Las autoridades vincularon esas capturas con el proceso de expulsión que se ejecutó en la madrugada del viernes.

En la capital antioqueña, el despliegue se llevó a cabo el pasado 27 de octubre y dejó 149 personas capturadas. Un día después, las autoridades realizaron en Bogotá la operación BOSUR-KRATOS, que dejó otras 172 capturas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varios de los ciudadanos que ahora serán expulsados son señalados de reincidir en actividades delictivas. Algunos registran antecedentes o procesos judiciales en el país.

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Postura del presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella ha defendido estas decisiones en operativos anteriores. El mandatario ha diferenciado entre los migrantes que llegan al país a trabajar y quienes incurren en actividades criminales.

Al respecto, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó que los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar las leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos. Advirtió, en cambio, que quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado.

Ruta aérea hacia Cúcuta y salida a Venezuela

El siguiente paso del procedimiento será el traslado aéreo desde el Catam hasta Cúcuta, Norte de Santander. Desde esa ciudad fronteriza se coordinará el desplazamiento terrestre para completar la salida de los ciudadanos hacia Venezuela.

La fase en Cúcuta busca cerrar el proceso de expulsión de los extranjeros que permanecieron retenidos en Bogotá. Las autoridades no han detallado en la información disponible las fechas adicionales de cada etapa posterior al vuelo.