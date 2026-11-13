Expulsión migratoria en Colombia: Más de mil extranjeros salen bajo gobierno de De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella reporta cerca de mil personas expulsadas o deportadas en los primeros meses. Estas medidas buscan proteger la seguridad nacional frente a delitos transnacionales.

El gobierno colombiano bajo la dirección de Abelardo de la Espriella ha reportado la salida de cerca de mil personas extranjeras del territorio nacional mediante deportaciones y expulsiones durante sus primeros cien días en el cargo. Los registros oficiales indican un total de 1097 salidas forzadas desde el 7 de agosto hasta el 12 de noviembre de 2026, marcando un cambio drástico en la aplicación de políticas migratorias.

Conteo oficial de expulsiones y deportaciones

Un conteo oficial de la presidencia de Abelardo de la Espriella señala que hubo 812 deportaciones y expulsiones entre el 7 de agosto y el 29 de octubre de 2026. En noviembre, se registran 285 salidas por siete operativos del Ejecutivo. De los primeros 812 casos que registra Presidencia, 462 se justificaron bajo razones de seguridad nacional, orden público, pedidos de Interpol o de otros países. La mayoría de los ciudadanos deportados o expulsados provienen de Venezuela, aunque también se han identificado nacionalidades de Honduras y otros países.

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Justificación de seguridad y orden público

La administración justifica estas medidas con base en la protección del orden interno y la lucha contra el crimen organizado. El presidente De la Espriella ha dejado claro que quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado. Esta directriz ha sido condensada en sus publicaciones oficiales, donde reitera que los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar nuestras leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos, pero aquellos que buscan delinquir serán expulsados sin piedad.

Operativos específicos y cifras detalladas

El 6 de noviembre se hizo el operativo más grande contra la migración ilegal en Colombia en lo que va de esta administración. Migración Colombia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá recorrieron 15 localidades de la capital del país y expulsaron a 80 personas: 74 hombres y seis mujeres. Entre las conductas registradas se encuentran hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad. El 6 de noviembre se hizo el operativo más grande contra la migración ilegal en Colombia en lo que va de esta administración, una de las banderas del presidente durante su campaña a la Casa de Nariño.

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Movimientos regionales y fronterizos

Tras los resultados de la Operación Némesis, que el jefe de Estado encabezó durante la madrugada del 9 de noviembre en Cúcuta, se registraron 32 expulsiones. Diez fueron capturadas al llegar a Venezuela, pues tenían órdenes de captura en las autoridades judiciales del vecino país. Ese mismo día, en Bucaramanga, expulsaron a otras 13 personas, mientras que el 8 de noviembre hubo dos procedimientos más. En Cúcuta salieron 12 personas, y en Barranquilla y Cartagena otras 33, que fueron entregadas a autoridades venezolanas en Paraguachón, La Guajira.

Incidentes recientes y control marítimo

La Armada Nacional encontró el pasado 1 de noviembre a 44 pescadores hondureños, que estaban pescando ilegalmente en aguas de San Andrés. Ellos fueron entregados a Migración Colombia y ese mismo día fueron enviados de regreso a su país. El más reciente operativo migratorio fue este jueves 12 de noviembre. Mientras el presidente encabezaba un operativo antinarcóticos en Bucaramanga, la Alcaldía informó la expulsión de 71 ciudadanos venezolanos que estaban en custodia de la Policía Nacional.

Impacto en Santander y balances finales

Con este registro, la capital de Santander suma más de 230 extranjeros expulsados en lo que va de 2026. Las personas involucradas en los grandes operativos fueron llevadas a la base militar de Catam y volaron a Cúcuta en un avión de la Fuerza Aérea para ser entregadas a las autoridades correspondientes. Entre el balance oficial de Migración Colombia y los operativos que se anuncian en redes sociales, son cerca de 1.097 personas que han salido del país por deportación o expulsión, consolidando una de las políticas más visibilizadas de la nueva administración.